В России раскритиковали закон о двойных переработках

Законопроект Минтруда, разрешающий россиянам перерабатывать в два раза больше, чем это прописано сейчас, вызывает как минимум два риска. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, член правления Союза женских сил Ольга Епифанова.

«Сейчас продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Если пересчитать по количеству рабочих дней, увеличение лимита переработки до 240 часов фактически будет означать девятичасовой рабочий день. Сильно возрастут нагрузка и интенсивность труда. Это может привести к эмоциональному выгоранию, потере мотивации и проблемам со здоровьем. Хотя поправки предполагают прохождение медосмотров и ежегодную диспансеризацию, мне кажется, что подход к ним может оказаться формальным. Полагаю, разработчикам изменений было бы не лишним узнать мнение специалистов НИИ медицины труда по данному поводу. Второй вопрос вызывает система оплаты труда», — сказала Епифанова.

По ее словам, с 1 сентября 2024 года действует закон, по которому в расчет оплаты сверхурочной работы должны включаться все составные части зарплаты. Речь идет в том числе о районных коэффициентах и стимулирующих выплатах. По словам Епифановой, такой подход может защитить работников от злоупотреблений со стороны работодателей. Сенатор пояснила, что компании часто при расчете сверхурочных учитывали только базовый оклад своих сотрудников. Епифанова добавила, что существует и система внутреннего совместительства, которая оплачивается не в двойном или полуторном размере, как у сверхурочников, а в одинарном размере.

«Здесь, на мой взгляд, тоже есть риски злоупотреблений», — подчеркнула Епифанова.

По ее словам, в большей степени предлагаемые изменения затронут организации, где период и учет рабочего времени строго регламентирован — то есть производственные предприятия.

Сенатор подчеркнула, что рынок труда меняется: в 2022 году главной проблемой бизнеса был сбыт продукции, а к 2023 году главной проблемой стал дефицит кадров. Епифанова сослалась на статистику, по которой в конце 2024 года в России был отмечен рекордный максимум дефицита кадров: число вакансий относительно количества безработных россиян составляло 5 к 1. По словам сенатора, в целом не хватало около 2 млн работников, тогда как на учете в органах занятости числились 391,8 тыс. человек. Отсюда — рост продолжительности рабочего времени.

Минтруд хочет увеличить и установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год с сентября 2025 года. Согласно действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. То есть, например, если сотрудник отработал в понедельник сверхурочно четыре часа, то во вторник на дополнительную работу его оставлять нельзя. Работодатель обязан оплачивать первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем россиянам перерабатывать 240 часов в год.