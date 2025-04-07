Синоптик назвал срок возвращения тепла в Москву

Теплая погода вернется в Москву только в середине апреля. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снегопад в столице усилится в понедельник и продлится до вторника, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, высота снежного покрова увеличится до 10-15 см. Синоптик заявил, что температура начнет приближаться к +10°С и переходить через 10-градусную отметку только в середине текущего месяца.

«То есть 15-16 числа по расчетам уже температура днем будет 10-12 градусов выше нуля», — сказал он.

6 апреля сообщалось, что Москву накрыл сильный снегопад. По информации Telegram-канала Mash, в столице сейчас действует циклон «Зион‎»‎. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в России завершится горнолыжный сезон.