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Россиян предупредили о долларе по 100 рублей

Инвестстратег Бахтин: курс доллара может составить 100 рублей к концу года
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Доллар может стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар по 100 рублей мы вполне можем увидеть ближе к концу года на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ. Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — отметил Бахтин.

4 апреля курс доллара превышал 84,5 рубля. Согласно данным, 1 января 2025 года курс доллара составлял 113,7 рубля. Таким образом, с начала 2025 года доллар подешевел на 29,15 рубля, или на 25,64%. По прогнозу «БКС Мир инвестиций», на следующей неделе доллар будет стоить 84–86 рублей, евро — 90–92 рубля, юань — 11,5 рубля.

Ранее были названы условия для резкого укрепления рубля.

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