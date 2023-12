«Прошу прощения у русского народа»: Шарлота отправили в СИЗО

Кировский районный суд Самары арестовал певца Эдуарда Шарлота на 1 месяц и 25 суток по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, он останется в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года, сообщил региональный портал 63.ru

По информации Telegram-канала Mash, суд вынес такое решение, чтобы музыкант не смог скрыться. По версии следствия, преступления, в которых обвиняют Шарлота, совершила группа лиц, личности остальных участников еще не установлены.

Во время судебного заседания Шарлот попросил прощения у русского народа в стихотворении:

«Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения у русского народа. Не побоюсь громкого слова в адрес твоего превосходства. Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно русскоязычные покои».

По данным Mash, он написал эти строки во время отбывания административного наказания в петербургском специальном приемнике МВД и надеялся, что стихотворение поможет убедить судью не отправлять его под стражу.

Кроме этого, на заседания с заявлением выступил отец музыканта Валерий Шарлот. Он сказал, что раньше у него были хорошие отношения с сыном, однако затем он «поддался дурному влиянию» и уехал из России. Отец заверил, что Шарлот готов выступать перед военнослужащими и перечислять деньги в поддержку военной операции на Украине, и пообещал об этом позаботиться.

«Отец готов наблюдать за сыном, чтобы тот не нарушал закон и не совершал предосудительные действия», — заявил адвокат певца Алексей Лапузин.

Три уголовных дела Шарлота

Певца Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Они связаны с провокационными видео, опубликованными в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) музыканта. Так, Эдуард сжег свой российский паспорт, растоптал георгиевскую ленту, прибил портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа, в нижнем белье спел про курс валют на мотив песни «День Победы», а также заявил, что хочет отправиться на Украину и поддержать местных жителей.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале написала, что в отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела. Она также обвинила музыканта в пропаганде ЛГБТ:

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: 2 из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Оскорбление чувств верующих»».

По указанным статьям ему грозит шесть лет лишения свободы.

Именно Мизулина еще в ноябре попросила сотрудников правоохранительных органов проверить действия Шарлота.

Чем известен Шарлот

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. Его и его брата-близнеца воспитывал отец. В подростковом возрасте Шарлот основал музыкальную группу The Way of Pioneers и стал выкладывать в соцсети каверы на популярные песни. В 2017 году певец заключил контракт с лейблом, выпустил несколько альбомов, а в 2019 году принял участие в шоу «Песни на ТНТ».

Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению, после чего опубликовал в Instagram видео, на котором сжигает свой российский паспорт и обращается к властям Украины с просьбой организовать его приезд в Киев, «например, через официальное приглашение».

До этого он также публиковал в соцсети ролики с критикой российской власти, на одном из них музыкант прибивал военный билет и фотографию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к распятию.

В ноябре певец Шарлот объявил о возращении в Россию. Он попросил у подписчиков денег на билет и заявил о планах записать в РФ новый альбом. В ночь на 22 ноября артист прилетел в Санкт-Петербург, где его задержали, а затем арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. После этого его этапировали в Самару.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за историей с задержанием певца, ответил: «Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь».