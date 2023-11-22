«Осечка в понимании происходящего»: сжегшего российский паспорт Шарлота задержали в аэропорту Шарлот сообщил, что сжег паспорт РФ из-за плохого влияния и ложной информации

Певца Шарлота, который летом сжег свой российский паспорт и попросил принять его в Киеве, задержали в Пулково после возвращения на родину. На него составили протоколы о дискредитации армии, порче паспорта и мелком хулиганстве. Музыканту грозит штраф и арест на 15 суток. Сам Шарлот объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет». Активисты «Зова народа», передавшие полиции данные о его приезде, выдвинули музыканту три условия для реабилитации.

Певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот), сжегшего свой российский паспорт в Армении, задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке. На опубликованном видео 25-летний музыкант идет по аэропорту в сопровождении нескольких сотрудников полиции.

12 ноября на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певец сообщил о намерении вернуться в РФ, чтобы записать новый альбом, и попросил у поклонников «небольшую денежную массу» на билет.

«Я еду к себе домой, в родную страну <...> Я предопределил свою жизнь – русскоязычная культура. И буду за нее бороться», – сообщил тогда исполнитель поклонникам.

Еще через несколько дней он опубликовал в соцсети свой билет из Еревана в Петербург, назвав целью возвращения «сражение за русскоязычную культуру». После этого он также вызвал на «творческую и музыкальную дуэль» певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов). В РФ певец прибыл в ночь на 22 ноября – через час после этого в сети распространились видео с его задержанием.

Телеканал RT со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил, что на артиста составлено три административных протокола: за порчу паспорта, дискредитацию Вооруженных сил России и мелкое хулиганство .

По информации Mash на Мойке, Шарлота задержали сотрудники «Центра Э» (управление МВД по противодействию экстремизму. – «Газета.Ru»).

«Я больше так не буду»

На допросе после задержания певец заявил, что раскаивается в содеянном. Причиной своих действий он назвал «осечку в понимании происходящего» и добавил, что «поддался плохому влиянию». Кадры допроса опубликованы в Telegram-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Был ошибочно помешан на ложной информации <...> Я больше так не буду», – говорит исполнитель в ролике.

Отец музыканта Валерий Шарлот заявил «Газете.Ru», что о задержании сына узнал только что.

«То, что он прилетел, я был в курсе, потому что вчера это широко освещалось. У нас с ним связи давно нет и нового ничего не могу сказать.

То, что публиковали, уже заранее было известно, и мы ожидали этот момент, а вот то, что дальше последовало... Что я могу сказать? Нужно было предположить, что что-то будет, но достоверно знать я не мог», – сказал отец певца.

При этом он выразил сомнение в том, что у его сына есть адвокат.

По данным Shot, певца планируют арестовать на 15 суток. При этом представитель общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев заявил Telegram-каналу, что общественники готовы реабилитировать музыканта при выполнении трех условий: от него требуют публичных извинений, службы в армии и выплаты штрафов по всем трем протоколам .

«Шарлоту нужно обязательно пройти армию, чтобы ему там мозги вправили в нужное место и вылетела дурь. Там-то его и научат Родину любить, понимать значение СВО и «биться» за русскую культуру. Только тогда можно будет уже говорить о продолжении какой-то его культурной деятельность в России», – считает Зайцев.

В Telegram-канале «Зова Народа» он рассказал, что информацию о приезде Шарлота в Россию полиции передали активисты движения.

21 ноября Mash сообщал, что Шарлота признали негодным к военной службе из-за плоскостопия третьей степени, при этом военный билет у музыканта был еще до решения медкомиссии.

«Отправить бы его в колонию на пару годков»

26 июня Шарлот опубликовал в Instagram видео, на котором сжигает свой паспорт гражданина Российской Федерации и обращается к властям Украины с просьбой организовать его приезд в Киев «например, через официальное приглашение».

«Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, различной помощью.

<...> Я больше не гражданин преступной России, территориально нахожусь в другой стране», – заявил музыкант на видео.

До этого он также публиковал в соцсети ролик с критикой российской власти, на одном из них музыкант прибивал военный билет и фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла к распятию.

После публикации с сожжением паспорта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет МВД России проверить певца на предмет дискредитации ВС РФ и оскорбления чувств верующих.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и потребовал привлечь музыканта к ответственности по статье о возбуждении ненависти либо вражды, грозящей пятью годами лишения свободы.

Претензии к певцу возникли и у общественных организаций. Движение «Сорок сороков» требовало лишить его российского гражданства, а активисты «Зова народа» просили МВД проверить музыканта на «публичные хулиганские действия».

«Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка», – заявили в «Зове народа».

Отец Шарлота рассказывал «Газете.Ru», что видел видеоролики сына в социальных сетях и не одобряет его действий.

«Не понимаю, откуда это у нас могло взяться. В моей голове это не укладывается, честно скажу. Я всегда их воспитывал в духе патриотизма, и у нас в семье такого нет. Почему это вдруг у него? Может, он где-то там с кем-то общается», – заявил отец исполнителя и добавил, что связи с сыном у него нет.

В разговоре с агентством «Регнум» отец певца предположил, что сожжение паспорта и другие действия могут быть связаны «с детской травмой». Мужчина заявил, что воспитывал Шарлота и его брата-близнеца вместе с новой супругой, забрав детей у матери, которая, по его словам, плохо относилась к ним и била:

«У парней детская травма. Эдик с нами жил в Самаре. Иногда куда-то уезжал, то в Питер, потом в Москву. Мы очень гордились им. А вот потом резко решил уехать, не сказал пока. И все. Не общается со мной. Хотя обижаться ему не на что».