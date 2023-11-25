Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый в мелком хулиганстве, во время заседания в Ленинском районном суде, 22 ноября 2023 года

«Доброй дороги в Самару»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели три дела Против вернувшегося в Россию певца Шарлота завели три уголовных дела

Против вернувшегося из Армении в Россию певца Шарлота возбудили три уголовных дела, в том числе по статье о реабилитации нацизма. Накануне он прилетел в Санкт-Петербург, где его тут же задержали сотрудники полиции. Отец певца сейчас ищет адвокатов в Самаре, куда Шарлота должны этапировать в начале декабря. Ранее пранкеры опубликовали запись, на которой артист общается с загримированным под Владимира Зеленского актером. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота, сообщила член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела. <...>Доброй дороги из Питера в Самару», — написала Мизулина-младшая в Telegram.

Два из трех уголовных дел возбуждены по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Третье уголовное дело Следственный комитет России возбудил по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»).

Ранее «Лига безопасного интернета» направила обращение в СКР с просьбой проверить Шарлота. В письме Мизулина утверждала, что Шарлот в соцсетях выступает против военной операции на Украине, оскорбляет органы госвласти и чувства верующих. В частности, в ЛБИ ссылались на видеоролик, где певец, находясь в Армении, сжигает свой российский паспорт, а также говорит, что хотел бы отправиться на Украину и поддержать местных жителей. В другом видео Шарлот топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье поет про курсы валют на мотив песни «День Победы».

Как сообщает Telegram-канал Mash, семья певца узнала об уголовных делах из новостей.

Отец артиста Ярослав Шарлот рассказал, что никаких официальных бумаг он пока не видел и не получал. В ближайшее время он планирует искать адвоката в Самаре, куда его сына должны этапировать в начале декабря. Певец отбывает административный арест в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за историей с задержанием певца, ответил: «Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь».

Арест и «административка»

12 ноября на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певец сообщил о намерении вернуться в РФ, чтобы записать новый альбом. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково. Сразу после приземления борта его задержали.

Ленинский районный суд Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. На артиста составлено три административных протокола: за порчу паспорта, дискредитацию Вооруженных сил России и мелкое хулиганство.

На допросе он заявил, что раскаивается в содеянном, а причиной своих действий назвал «осечку в понимании происходящего».

Пранк Вована и Лексуса

22 ноября пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали в Telegram-канале видеозапись звонка Шарлоту. Звонящий представился президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время пранка артист спел гимн Украины и проскандировал речовку о «москалях». Зеленского на видео изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).

«Мне сказали, что вы готовы принести мне присягу и исполнить гимн», — говорит «Зеленский». «Да, я бы очень хотел», — отвечает Шарлот. Дальше «президент Украины» просит его встать и тот, подглядывая в текст, читает слова гимна.

Затем пранкер просит артиста «попрыгать» и произнести «Кто не скачет, тот москаль». Шарлот соглашается.