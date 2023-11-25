«Доброй дороги в Самару»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели три дела

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота, сообщила член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела. <...>Доброй дороги из Питера в Самару», — написала Мизулина-младшая в Telegram.
Два из трех уголовных дел возбуждены по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Третье уголовное дело Следственный комитет России возбудил по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»).
Ранее «Лига безопасного интернета» направила обращение в СКР с просьбой проверить Шарлота. В письме Мизулина утверждала, что Шарлот в соцсетях выступает против военной операции на Украине, оскорбляет органы госвласти и чувства верующих. В частности, в ЛБИ ссылались на видеоролик, где певец, находясь в Армении, сжигает свой российский паспорт, а также говорит, что хотел бы отправиться на Украину и поддержать местных жителей. В другом видео Шарлот топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье поет про курсы валют на мотив песни «День Победы».
Как сообщает Telegram-канал Mash, семья певца узнала об уголовных делах из новостей.
Отец артиста Ярослав Шарлот рассказал, что никаких официальных бумаг он пока не видел и не получал. В ближайшее время он планирует искать адвоката в Самаре, куда его сына должны этапировать в начале декабря. Певец отбывает административный арест в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за историей с задержанием певца, ответил: «Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь».
Арест и «административка»
12 ноября на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певец сообщил о намерении вернуться в РФ, чтобы записать новый альбом. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково. Сразу после приземления борта его задержали.
Ленинский районный суд Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. На артиста составлено три административных протокола: за порчу паспорта, дискредитацию Вооруженных сил России и мелкое хулиганство.
На допросе он заявил, что раскаивается в содеянном, а причиной своих действий назвал «осечку в понимании происходящего».
Пранк Вована и Лексуса
22 ноября пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали в Telegram-канале видеозапись звонка Шарлоту. Звонящий представился президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время пранка артист спел гимн Украины и проскандировал речовку о «москалях». Зеленского на видео изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).
«Мне сказали, что вы готовы принести мне присягу и исполнить гимн», — говорит «Зеленский». «Да, я бы очень хотел», — отвечает Шарлот. Дальше «президент Украины» просит его встать и тот, подглядывая в текст, читает слова гимна.
Затем пранкер просит артиста «попрыгать» и произнести «Кто не скачет, тот москаль». Шарлот соглашается.