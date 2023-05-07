Вызовы, ценности и достижения: как изменилась Россия при Владимире Путине

Ровно 23 года назад, 7 мая 2000 года, в Кремле состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России – он одержал уверенную победу на выборах главы государства, состоявшихся в конце марта. За прошедшие десятилетия страна и жизнь ее граждан существенно изменились, и предсказать эти изменения тогда, в 2000 году, вряд ли было возможно. Тем не менее в инаугурационной речи Владимира Путина были обозначены многие векторы развития, не утратившие важности и в современной России, проделавшей большой путь в социальном, экономическом и политическом отношениях.

«Одна Родина, один народ»

За годы, прошедшие с инаугурации Владимира Путина, удалось сделать многое. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский напомнил, что в момент вступления Путина в высшую государственную должность продолжался кризис на Северном Кавказе, тесно связанный с внешнеполитическими причинами – по словам эксперта, конфликт был спровоцирован, в частности, пособниками международного терроризма.

Теперь же северокавказский регион – место притяжения десятков тысяч туристов со всей России, желающих насладиться чудесами его природы и памятниками древности.

Политолог Павел Данилин подчеркнул, что решить проблему разобщенности среди российских регионов, где присутствовали идеи от Свердловской республики до независимого Татарстана, удалось не только кнутом (в частности, выстраиванием института полномочных представительств), но и пряником – поиском компромиссов, готовности договариваться и находить общее решение проблем.

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«Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее», — говорилось в инаугурационной речи Владимира Путина 2000 года.

По словам Павла Данилина после того, как Россия расплатилась с внешними долгами перед кредиторами из МВФ и странами Парижского клуба, появилась возможность по-настоящему социальное государство – раньше эта формулировка, закрепленная в Конституции, оставалась только словами на бумаге. Теперь же начался долгий период стабильности и бурного экономического роста, который, как отмечает Данилин, по некоторым параметрам превосходил показатели Китая.

Россия уверенно шла к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой Европы, и, несмотря на санкционное давление, на краткий промежуток времени в 2022 году обошла Германию, где в это время наблюдался спад. Также необходимо отметить, что и по итогам 2012 года, согласно данным Всемирного банка, Россия была пятой по объему экономикой мира и первой по этому показателю в «старом свете».

За прошедшие с момента инаугурации 23 года ВВП России вырос с 7 до 109 трлн рублей, а реальные доходы россиян продемонстрировали семикратный рост.

Кроме того, Россия успешно провела крупнейшие международные спортивные мероприятия – Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу, сплотивший всю страну.

«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели – мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире», — говорил 23 года назад Владимир Путин.

Павел Данилин полагает, что стремительный рост и развитие России не слишком радовали «западных партнеров», и в результате государство в прошлом году оказалось втянуто в конфликт на Украине, что позволило несколько «подрезать крылья» Москве. Тем не менее, экономический спад, который прогнозировали экономисты и эксперты, оказался значительно меньшим, чем предполагалось.

Россия и ее суверенитет

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов отмечает, что за прошедшие годы страна очень серьезно изменилась, и именно на таком расстоянии эти изменения видно достаточно наглядно.

«В интернете есть текст первой инаугурационной речи Владимира Путина, где можно увидеть, что уже тогда были заложены ключевые направления действий, которые он предпримет для блага России. Очевидно, что важнейшее его достижение – это укрепление России и ее суверенитета. Он смог вновь сделать страну сильной, независимой в своем развитии и существовании, а также вернуть гражданам ощущение гордости за свою страну. Если вспомнить, было очень много всего: несколько финансовых кризисов, угроза распада страны, ее развала, фактическое присутствие международного терроризма на Кавказе и победа над ним», — рассказывает эксперт.

close 100% Президент России Владимир Путин Владимир Астапкович/РИА Новости

Он также отметил создание обширной социальной инфраструктуры, поскольку все решения Путина направлены на сбережение народа и повышение качества жизни людей. По словам эксперта, это абсолютный приоритет президента, о котором он неоднократно говорил.

«Мы видим, как это реализовывалось и реализуется. Школа, больницы, жилье, культурные объекты, борьба с экологическими проблемами и коррупцией, широкомасштабная социальная политика. Стоит вспомнить, конечно, и события, связанные с эпидемией коронавируса, вызов, который был поставлен перед страной. И нынешний вызов тоже показывает, как именно стиль работы президента помогает нам справляться с этими вызовами, а также те колоссальные усилия, которые он для этого прилагает», — говорит Александр Асафов.

По его словам, важно отметить укрепление идентичности государства, и в указе от 9 ноября 2022 года были зафиксированы традиционные российские духовно-нравственные ценности как основа государственной политики, как там написано.

«Это то, что мы, получив от предков, несем в будущее. Это действительно важно, поскольку то, в каком состоянии наша идентичность находилась до прихода Путина страшно вспомнить. И, конечно, президент особое внимание уделяет гражданской идентичности, чтобы единство народа на фоне единства ценностей помогало строить и развивать нашу страну. Традиционные ценности – это те нравственные ориентиры, которые формируют мировоззрение всех граждан, народов и национальностей. Это и патриотизм, и служение отечеству, и нравственные идеалы, и память о подвиге предков, и созидательный труд, гуманность, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение. Все эти ценности разделяются всеми традиционными российскими религиями», — подчеркнул политолог.

Эти идеи были озвучены и в инаугурационной речи 2000 года.

«У нас нет права быть Иванами, не помнящими родства. Мы не должны забывать ничего, мы должны знать свою историю, знать ее такой, какая она есть, извлекать из нее уроки, всегда помнить о тех, кто создал Российское государство, отстаивал его достоинство, делал его великим, мощным, могучим государством. Мы сохраним эту память, и мы сохраним эту связь времен, и все лучшее из нашей истории мы передадим потомкам», — заявил тогда Владимир Путин.

Александр Асафов убежден, что укрепление внешнеполитического, военного, технологического, интеллектуального суверенитета – те направления госполитики и действий Путина, которые сейчас дают очевидный результат.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко видит ряд принципиальных изменений, произошедших в стране за время правления Владимира Путина, а это около двух третей постсоветского развития России.

close 100% Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ), 16 марта 2023 года Алексей Майшев/РИА Новости

«Первое – это то, что Россия вернулась в клуб влиятельных держав. По объективным причинам, скажем, в 1990-е годы уровень международного авторитета России оставлял желать лучшего. Несмотря на то, что СССР при Горбачеве по сути дела в одностороннем порядке прекратил холодную войну, но воспринято это было как поражение России, и очень многое происходило в стиле «горе побежденным». Путин отстроил достаточно жесткую систему управления – ту самую пресловутую вертикаль власти, это реалии нашего времени. Он выстроил достаточно управляемую партийную и политическую систему», — говорит эксперт.

С точки зрения экономической сферы, по мнению Евгения Минченко, в России при Путине резко выросла роль государства в экономике, но при этом сохранился ее рыночный характер.

«В целом, я думаю, главное в Путине – то, что он достаточно гибкий человек, который реагирует на внешние вызовы, который готов признавать свои ошибки, как, например, это было с решением о минимизации первичного звена здравоохранения. Он сказал – да, ошиблись, будем исправлять, и на самом деле это дорогого стоит, особенно из уст лидера, который уже два десятилетия возглавляет страну», — заключил он.