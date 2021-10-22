«Чуда не произошло»: Проценко оценил московский локдаун

Россияне странно отнеслись к объявленному периоду нерабочих дней: начали планировать отпуска и отдых. Однако их «спустили на землю» закрытием сфер развлечений и услуг, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, без этой меры сейчас невозможно остановить наплыв пациентов в больницы, снизить заболеваемость COVID-19. Медик предупредил: пока люди не станут более ответственными, подобные локдауны будут повторяться.

Альтернативы нерабочим дням и локдауну, который объявили в России в целом и Москве в частности, нет. Об этом заявил главный врач столичной ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Оценку решениям властей и реакции на них граждан он дал в Telegram.

Доктор рассказал, что по-человечески понимает желание людей вернуться к нормально жизни без ограничений, но с точки зрения врача не может поддержать граждан в сегодняшней ситуации.

«Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом», — написал Проценко.

По его словам, все имеющиеся больничные койки перевести в инфекционные невозможно. И поэтому сегодня в клиниках медики «пашут, как двужильные» и ведут «самую настоящую войну» с коронавирусом.

Главврач заявил, что объяснений резко выросшему уровню заболеваемости COVID-19 несколько. «Чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», — написал он.

Проценко очень удивился реакции москвичей на объявленный вчера мэром Сергеем Собяниным период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Медик заметил, что многие начали планировать отдых в это время, но их «спустили на землю», поскольку сферы развлечений и услуг в столице работать фактически не будут.

«Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет. Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?», — обратился медик к подписчикам.

Кроме того, он подчеркнул, что пока люди не «включат голову», не начнут носить маски, не приходить на работу с ОРВИ, уважительно относиться к окружающим и в результате не наработают коллективный иммунитет, подобные периоды нерабочих дней будут повторяться.

21 октября Собянин объявил, что исполняя указ президента, он вводит период нерабочих дней в Москве. В это время перестанут работать все организации и предприятия, кроме обеспечивающих функционирование инфраструктуры, производств непрерывного цикла, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. На каникулы уходят все школы и детские сады, студентов переводят на удаленку. Все массовые мероприятия без согласования с Роспотребнадзором запретят.

Вице-мэр Анастасия Ракова объяснила, что только разобщение граждан поможет прервать цепочки заражений, и напомнила о таком эффекте после новогодних и майских длинных праздников. По ее словам, инкубационный период новых вариантов коронавируса составляет в среднем пять дней. И 11-дневный локдаун перекроет два таких срока.

По данным московских властей, из-за дельта-варианта коронавируса уровень заболеваемости в столице сейчас на 80% выше, чем прошлой осенью. За последний месяц показатель вырос вчетверо, количество госпитализаций — втрое. Уже больше недели в городе ежедневно выявляют не менее 5,7 тыс. новых случаев COVID-19.