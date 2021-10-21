В мэрии объяснили сроки и формат введенного в Москве локдауна

Объявленный с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней в столице — вынужденная мера, которая позволит разорвать цепочки заражений коронавирусом и снизить нагрузку на систему здравоохранения, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, решение властей обусловлено не только небольшим числом привитых, но и полуторакратным ростом заболеваемости сезонным ОРВИ по сравнению с прошлым годом.

Эпидемиологические каникулы для больших городов являются одной из наиболее действенных мер по борьбе с пандемией. Таким образом вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила введение в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Ее слова цитирует городской оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект. Это можно видеть на примере самой Москвы. После новогодних праздников, в первую же неделю января падение заболеваемости составило 31% и было отмечено дальнейшим устойчивым снижением», — заявила Ракова.

Кроме того, она напомнила, что и после длинных майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости. Период с 28 октября по 7 ноября также выбран столичными властями неслучайно.

«У многих россиян [это время] ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Например, на неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, и многие запланировали отпуск на это время», — рассказала Ракова.

По ее словам, в ноябрьские праздники россияне традиционно не ходят по магазинам, не планируют встречи с друзьями, походы по ресторанам. В то же время инкубационный срок «дельта»-варианта коронавируса составляет пять дней. И 11-дневный период нерабочих дней перекрывает два таких срока.

Заммэра Москвы отметила, что сейчас заболеваемость в городе растет сильнее, чем в прошлом году. За последний месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций с COVID-19 — втрое. Из-за «дельта»-варианта уровень заболеваемости в столице на 80% выше, чем прошлой осенью. Кроме того, не все из прошедших вакцинацию москвичей имеют устойчивый иммунитет. По данным властей, из 5 млн привитых только 3,4 млн обладают способностью сопротивляться вирусу. Это связано с тем, что в большинстве случаев вакцинация обеспечивает активную защиту в течение первых пяти-шести месяцев. То есть, многие из привитых до апреля-мая сейчас уже могли потерять иммунитет.

Ракова подчеркнула еще один фактор, повлиявший на решение мэрии объявить период нерабочих дней с локдауном.

«В отличие от прошлого года в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в полтора раза превышающий показатели 2020-го. Это создает высокую дополнительную нагрузку на медицинскую систему и угрозу серьезных осложнений для пациентов», — сообщила она.

Именно поэтому вынужденные эпидемиологические каникулы вице-мэр посоветовала провести дома с семьей или в узком кругу близких. Хорошим выбором для тех, кто уйдет на изоляцию в это время, она назвала поездку на дачу или за город.

«Я понимаю, что любые ограничения не могут вызывать радости, но, к сожалению, обостренная ситуация не оставляет нам иного выбора. Ни одно из решений за эти полтора года не было простым, но все шаги предпринимаются в интересах москвичей, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях пандемии», — резюмировала Ракова.