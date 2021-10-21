Какие ограничения вводятся в Москве в период «длинных» выходных

В Москве период нерабочих дней начнется раньше объявленного всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. Мэр Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение. Какими будут новые ограничения в столице — читайте в обзоре «Газеты.Ru».

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

В связи с этим он принял решение установить период нерабочих дней в городе с 28 октября по 7 ноября. Это на два дня раньше предложенного накануне президентом Владимиром Путиным всероссийского периода нерабочих дней, который начнется с 30 октября.

Какие организации и предприятия закроют

По словам Собянина, в Москве приостанавливается работа всех объектов, кроме тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и других организаций, деятельность которых не может быть прекращена. Закроются в том числе:

— Объекты торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа (кроме продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости);

— Центры «Мои документы» и муниципальные органы власти прекратят оказывать государственные услуги (кроме срочной регистрации актов гражданского состояния);

— Детские сады и школы уходят на каникулы на весь срок нерабочих дней. Останавливают работу организации дополнительного образования, спортшколы, кружки и секции. Вузы и колледжи будут работать исключительно в дистанционном режиме;

— В столице полностью запрещаются массовые культурны, спортивные, рекламные, развлекательные и прочие мероприятия (кроме тех, что организуют органы власти по согласованию с Роспотребнадзором);

Кто продолжит работу

С 28 октября по 7 ноября продажа товаров и оказание услуг дистанционно не ограничивается. В частности, рестораны и кафе могут и дальше работать на доставку. Корпоративные предприятия общепита — например, заводские и ведомственные столовые — могут также продолжать свою деятельность, если доступ туда закрыт посторонним.

Госуслуги в электронном виде продолжат оказывать услуги в обычном режиме. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома во время каникул (например, родители работают на предприятиях непрерывного цикла), в детских садах организуют дежурные группы.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медпомощь также сохраняется в полном объеме. Кроме того, открытыми остаются театры и музеи для обладателей QR-кодов о вакцинации при условии заполняемости не выше 50% и соблюдения масочного режима. Неподконтрольным мэрии федеральным организациям культуры рекомендовали придерживаться таких же правил.

Что будет после 7 ноября

Новые карантинные меры не ограничатся периодом нерабочих дней. С 8 ноября москвичам старше 60 лет и хронически больным жителям приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт не коснется тех, кто в течение последних шести месяцев вакцинировался или переболел COVID-19. При этом сразу после прививки первым компонентом вакцины карты разблокируют.

С 8 ноября в Москве введут систему QR-кодов и обязательный масочный режим при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Для менее массовых мероприятий это требование является необязательным, но рекомендованным.