Росстат изменит методику оценки финансового положения россиян

Действующие методы сбора и обработки информации по социально-демографическим вопросам требуют постоянного развития — поэтому Росстат решил усовершенствовать способы оценки финансового положения россиян. В частности, многодетных семей и пожилых: при измерении доходов населения теперь планируется учитывать инвестиционные и биржевые активы, а также социальную помощь в натуральном виде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения». Об этом во вторник, 19 октября, сообщает РБК.

Как ожидают в ведомстве, соответствующая работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года. Прием заявок на участие в открытом конкурсе завершился 18 октября, сумма лота составляет 3,52 млн руб.

Новые методы

В частности, с 2022 года планируется применять лонгитюдный метод в наблюдении за доходами населения. Это означает, что Росстат будет выборочно следить за благосостоянием одних и тех же домохозяйств в течение длительного времени (как минимум, более одного года).

По действующей сейчас методике в каждое новое обследование попадают разные домохозяйства, из-за чего результаты не всегда можно интерпретировать как тенденцию. Выборочное наблюдение доходов важно, потому что его данные могут использоваться при разработке мер социальной поддержки.

Больше информации

По итогам исследовательской работы также появится возможность получать больше информации о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки, пояснили в Росстате. Речь идет в том числе о многодетных семьях, группах людей с очень высокими или очень низкими доходами, студенческих домохозяйствах и семьях, состоящих из пенсионеров.

Действующие методы сбора и обработки информации по социально-демографическим вопросам требуют постоянного развития, пояснили в ведомстве. Кроме того, перед статслужбой стоит техническая задача создать единую модель выборки для разных исследований как в области демографии, так и в области доходов и иных социально-экономических проблем в работе с населением.

Для оценки уровня дохода семей Росстат также планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме. Под социальными трансфертами в натуральной форме понимается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляемое органами госуправления в пользу граждан, подпадающих под действие законодательства по вопросам социальной защиты населения, и учитываемое в объеме денежного эквивалента стоимости.

К таким трансфертам относятся, в частности, молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации для инвалидов. Однако, как пояснила «Газете.Ru» одна из жительниц Москвы, получить молочную продукцию в рамках этой программы возможно только по месту постоянной регистрации. Таким образом, данной мерой поддержки не могут воспользоваться молодые семьи, переехавшие в столицу из других регионов – если не успели обзавестись собственной квартирой до рождения детей и могут, соответственно, оформить только временную регистрацию по месту жительства.

Есть и еще одна проблема: не все получатели мер соцподдержки нуждаются в них — например, некоторые многодетные семьи в Москве не пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. «Невозможность оценить объемы потребления социальных трансфертов и дотаций в натуральной форме выявилась еще во время реформы монетизации льгот 2004 года. Тогда было много недовольных, люди выходили на протесты. Одни оказались ограничены в получении привычных льгот, а другие получили денежные компенсации за то, чем никогда не пользовались», — напомнил в беседе с РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Кроме того, в Росстате планируют в дальнейшем учитывать и активы россиян на бирже, а также инвестиционные «портфели» — эти средства ранее не подсчитывали в исследованиях, посвященных уровню благосостояния «среднего» домохозяйства в стране.

Как считают бедных

С 2021 года Росстат рассчитывает прожиточный минимум по-новому: если раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, то теперь его величина устанавливается на календарный год и определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за предыдущий.

Из-за этих методологических изменений стало невозможно корректно сопоставлять численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2021 году с предыдущими периодами, отмечают в ведомстве.

За второй квартал 2021-го уровень бедности в стране был оценен в 12,1%, или 17,7 млн человек.

В свою очередь, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров считает, что число тех, кто живет за чертой бедности, достигает в РФ почти 20 млн человек. Эксперт также связал высокую смертность с обнищанием россиян.

«У нас в обществе на семью приходится в среднем полтора ребенка, хотя понятно, что для простого воспроизводства необходимо больше двух. Однако родители просто опасаются рожать большее количество детей, поскольку понимают, что их будет сложно прокормить», — отметил Любомудров.

По его мнению, основная проблема, мешающая росту рождаемости — это падение реальных доходов населения, которое продолжается восьмой год.

Средний чек остается стабильно высоким

Осень показывает стабильно высокий месячный средний чек россиян – об этом 19 октября сообщается в релизе компании «Ромир».

Так, в сентябре 2021 года по итогам исследования холдинга месячный средний чек россиянина (сумма одной покупки) снизился всего на два рубля по сравнению с августом и составил 622 руб.

При этом заметно высокой остается динамика показателя по сравнению с прошлым годом. Средний чек россиянина вырос на 10,4% относительно сентября 2020-го.

Активнее растут траты россиян на товары повседневного спроса — средний чек таких покупок достигает 642 руб. (против 571 руб. в прошлом году). Таким образом, рост составил 12,4% (за минувший месяц показатель увеличился 0,3%).