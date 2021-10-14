Стоимость огурцов и помидоров выросла на 10%

Росстат сообщил о подорожании овощей и мяса — в отдельных регионах рост достигает 30%. В свою очередь, в Минэкономразвития повысили прогноз инфляции до 7,4% к концу 2021 года. По данным компании «Ромир», расходы россиян за год выросли почти на 20%. Подробнее о ситуации с ценами — в материале «Газеты.Ru».

Росстат опубликовал данные об изменениях потребительских цен за период с 5 по 11 октября.

Заметнее всего выросла стоимость куриных яиц, плодоовощной продукции и мяса птицы – в среднем по стране на 3,3%, 1,8% и 1,5% соответственно, следует из релиза ведомства.

Ситуация с овощами

При этом огурцы подорожали на 10,9%, помидоры – на 9,7%, картофель – на 4,4%, капуста белокочанная – на 0,2%. Яблоки подешевели на 1,4%, морковь – на 1%, лук репчатый – на 0,3%.

Как говорится в сообщении Росстата, в 27 регионах рост цен на огурцы варьируется от 13,1% до 30,8%, а в 21 субъекте РФ зафиксировали, что помидоры подорожали в пределах от 15,1% до 30,7%.

Стоимость картофеля в восьми регионах выросла на 11,1% - 21,9%.

Цены на морковь в восьми субъектах РФ увеличились на 2,1% - 10%.

Мясо и яйца дорожают

В 20 регионах стоимость куриных яиц выросла на 5,1%-12,3%, а мяса птицы — в 26 субъектах РФ – на 2,1% - 5,9%.

Свинина и вареные колбасы подорожали на 0,5% в среднем по стране, а говядина – на 0,3% (такой же рост продемонстрировал средний чек «обеда в столовой, кафе, закусочной»).

Кроме того, выросла стоимость гречки (+0,9%), сахара (+0,5%) и подсолнечного масла (+0,1%). Также подорожали сметана (+0,7%), мука пшеничная (+0,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (+0,5%), масло сливочное, молоко пастеризованное, хлеб ржаной, рис, макаронные изделия (+0,4%), молоко стерилизованное, творог жирный (+0,3%), вермишель (0,2%), маргарин, консервы овощные для детского питания, водка (+0,1%).

На этом фоне в Минэкономразвития повысили прогноз инфляции к концу года с 5,8% до 7,4%. По данным Росстата, с начала 2021-го этот показатель уже достиг 5,71% (на прошлой неделе – 0,2%).

Какие продукты и услуги подешевели

За тот же период – с 5 по 11 октября - снизились цены на чай черный - на 0,7%, пшено - на 0,2%, баранину и рыбу мороженую - на 0,1%.

Интересно, что одновременно подешевели поездки в Турцию (в Росстате фиксируют динамику цен на «средний турпакет» - Газета.Ru) – на 10,1%. При этом стоимость путевки в санаторий и проживание в гостиницах 1* и мотелях снизилась на 0,4%.

Добавим, что средняя стоимость проживания в хостелах и гостиницах 2*-5* выросла на 0,1%-1,5%.

Медикаменты растут в цене

В группе наблюдаемых медикаментов, по данным Росстата, подорожали: аллохол – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный), бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,5%, валидол, корвалол, комбинированные анальгетики, поливитамины без минералов отечественные – на 0,4%, левомеколь – на 0,3%. Цены на нимесулид снизились на 0,1%.

Как в свою очередь отмечает холдинг «Ромир», за год цены на лекарственные препараты выросли на 11,4%. «При этом динамика разных категорий товаров существенно отличается: цены на лекарства от простуды и гриппа выросли более чем на 10%, но небольшое снижение цен на антисептические и противовирусные средства и несколько других категорий уравновешивает этот рост», — комментирует ситуацию, сложившуюся в последние несколько недель, директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Предметы гигиены

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: туалетное мыло – на 0,7%, спички – на 0,6%, хозяйственное мыло, зубные щетки – на 0,3%, детские подгузники, туалетная бумага – на 0,2%, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки – на 0,1%.

Одновременно цены на сухие корма для домашних животных снизились на 0,2%, зубные пасты – на 0,1%.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на смартфоны – на 0,6%, легковые автомобили иностранных марок – на 0,3%, телевизоры, шампуни, женские колготки, мужские носки, спортивные костюмы и футболки для детей – на 0,2%, отечественные сигареты с фильтром, майки, мужские футболки, кроссовки для детей и взрослых – на 0,1%.

Цены на металлочерепицу снизились на 1,2%, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные – на 0,8%, доски обрезные – на 0,2%, джинсы для детей – на 0,1%.

Стоимость бензина и дизельного топлива в среднем по стране увеличилась на 0,1%, следует из данных Росстата.

Расходы россиян выросли почти на 20%

Согласно данным исследования «Ромир», в сентябре 2021-го россияне увеличили свои расходы на 18,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Реальные расходы с поправкой на инфляцию в сентябре сократились по сравнению с августом (-1,2%), но выросли в годовом выражении на 10,7%.

«Низкий уровень расходов в 2020-м обусловлен в том числе влиянием пандемии коронавируса на покупательские ожидания», — отметила исполнительный директор компании Инна Караева.

За неделю с 27 сентября по 3 октября средний чек (стоимость одной покупки) россиянина составил 628 рублей, что оказалось на 12,1% (68 рублей) выше, чем за тот же период 2020 года.

Отказаться от мяса россияне не готовы

ВЦИОМ ранее представил данные опроса, посвященного экологичному потреблению. Более половины россиян (55%) чаще учитывают экологичность товаров при покупке, 40% чаще не придают этому значения.

Две трети респондентов (64%) предпочтут более дорогой товар более дешевому, если дорогой товар будет более безопасным для окружающей среды. Каждый четвертый (25%) выбрал бы более дешевый, но менее экологичный товар.

Более половины россиян (55%) полагают, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково. 26% считают, что экологичные товары качественнее, 3% имеют противоположное мнение.

Респондентов также спросили, готовы ли они отказаться от тех или иных неэкологичных товаров (топ-3):

- 54% не используют или уже отказались от ламп накаливания и еще 21% выразили готовность отказаться от них,

- 53% не используют или уже отказались от меха животных и 26% готовы отказаться от него,

- 42% не используют или уже отказались от использования пластиковой посуды и 41% готовы от нее отказаться.

В то же время большинство россиян не готовы отказаться от мяса (85%), бумаги (73%) и батареек (70%), отмечается в релизе.