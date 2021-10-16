Эксперт ТПП связал высокую смертность с обнищанием россиян

По мнению члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрия Любомудрова, высокая смертность является очень серьезной проблемой для России. Для ее решения действующие власти, как полагает эксперт, принимают недостаточно усилий, а «виноваты во всем либералы-западники».

Россия является мировым лидером по избыточной смертности населения — такую оценку привел член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров.

«Это очень важно — у нас происходит не естественная убыль населения, а именно ускоренная, которая не обоснована ни коронавирусом, ни какими-либо другими внешними условиями», — приводит его точку зрения «Свободная пресса». «Причем, об экономических аспектах этой проблемы мы говорили даже до пандемии», — напомнил он.

Собеседник издания процитировал Юрия Крупнова (представляющего Институт демографии, миграции и регионального развития), заявившего, что к концу XXI столетия от нынешнего населения России останется всего половина.

«Однако наше правительство этим совершенно не озабоченно. У нас в обществе на семью приходится в среднем полтора ребенка, хотя понятно, что для простого воспроизводства необходимо больше двух. Однако родители просто опасаются рожать большее количество детей, поскольку понимают, что их будет сложно прокормить», — сказал Любомудров.

По его мнению, основная проблема, мешающая росту рождаемости — это падение реальных доходов населения, которое продолжается восьмой год. Как отметил эксперт, число тех, кто живет за чертой бедности, достигает почти 20 млн человек.

«Во всем виноваты либералы-западники, которых давно пора гнать поганой метлой.

Потому что разумные люди, настоящие патриоты, должны сделать все, чтобы у наших граждан были доходы, позволяющие кормить семью, на мой взгляд, как минимум из 10 человек. То есть один работающий мужчина должен получать столько денег, чтобы содержать не только себя и свою жену, но и, как минимум, троих детей, а также своих родителей и родителей жены», — полагает Любомудров.

Он также отметил, что список богатых россиян в журнале Forbes увеличивается ежегодно, но число нищих в стране растет гораздо быстрее. «А ведь безысходность среди бедных и порождает избыточную смертность. До тех пор, пока чиновники не будут этого замечать, ситуация будет оставаться плачевной», — заключил эксперт.

Правительство ранее спрогнозировало сокращение населения России к концу 2021 года более чем на полмиллиона человек на фоне пандемии COVID-19, а в ближайшие два года — на 1 млн, передает радиостанция «Эхо Москвы». Ожидаемая продолжительность жизни снизится до 70,2 года. Такие оценки содержатся в едином плане правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года — документ, по данным СМИ, был утвержден 11 октября, но пока не опубликован.

По оценке Счетной палаты, благосостояние россиян находится на уровне 2010 года. В первом квартале 2020-го объем реальных располагаемых доходов населения, по оценкам Счетной палаты, увеличился на 1,9%. Во втором квартале показатель снизился на 7,1%, а в целом по прошлому году падение составило 2,8%.

Именно низкие доходы миллионов россиян президент Владимир Путин назвал главным врагом страны и угрозой ее стабильного развития. В ближайшие три года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 трлн рублей.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан. «Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал он.

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как РФ, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — отметил Володин.

Недельные расходы россиян снова растут — такие данные приводит холдинг «Ромир» по итогам исследования.

По данным компании, в начале октября средние недельные расходы россиян составили 5075 рублей, что на 18,5% (794 рубля) больше, чем в аналогичный период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы возросли на 2,5% (123 рубля).

Выше стал и недельный показатель среднего чека (средняя стоимость одной покупки), он составил 637 рублей, увеличившись за год на 14,1% (79 рублей), отмечается в релизе. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 1,4% (9 рублей).