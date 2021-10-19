Росстат планирует изменить методику оценки финансового положения граждан России

Росстат разместил на портале госзакупок контракт по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения». Необходимо найти решения по улучшению методов наблюдения для выявления финансового положения российских граждан, об этом сообщает РБК.

Отмечается, что сумма лота — 3,52 млн руб. Работу необходимо выполнить до середины декабря текущего года.

В Росстате уточнили, что планируют изучать малые группы, информация о которых из-за разных обстоятельств отсутствует. Это могут быть группы людей с высокими доходами или граждане с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста, уточнили в ведомстве.

Ранее Минэкономразвития заявили, что реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться по итогам года. При этом потенциал восстановления ВВП уже исчерпан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».