На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Астроном озвучил настоящую цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

NYP: в Гарварде предположили связь кометы 3I/ATLAS с инопланетной цивилизацией
true
true
true
close
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Комета 3I/ATLAS, известная также как «инопланетный корабль», могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе. Об этом сообщает New York Post (NYP), ссылаясь на астронома Гарвардского университета (США) Ави Леба.

В своем блоге ученый написал, что 3I/ATLAS содержит как важный для зарождения жизни метанол, так и ядовитый для нее (в больших количествах) цианистый водород (синильную кислоту). При этом Леб отмечает, что метанол является строительным материалом для аминокислот и сахаров, которые в свою очередь необходимы для создания органических веществ, составляющих основу живой материи.

По словам Леба, если бы в Солнечной системе «не было строительных блоков», то она могла бы их получить от объектов, похожих на 3I/Atlas.

До этого астрофизик допустил, что межзвездный объект мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру. Некоторые астрономы предполагают, что 3I/ATLAS может быть «инопланетным космическим кораблем». По мнению ученых, объект демонстрирует «вращательное» движение, что говорит о том, что 3I/ATLAS может иметь «направленные двигатели».

Космический объект 3I/ATLAS заметили в июле. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее «инопланетный корабль» 3I/ATLAS вызвал панику во многих странах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами