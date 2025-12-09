Астроном озвучил настоящую цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Комета 3I/ATLAS, известная также как «инопланетный корабль», могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе. Об этом сообщает New York Post (NYP), ссылаясь на астронома Гарвардского университета (США) Ави Леба.

В своем блоге ученый написал, что 3I/ATLAS содержит как важный для зарождения жизни метанол, так и ядовитый для нее (в больших количествах) цианистый водород (синильную кислоту). При этом Леб отмечает, что метанол является строительным материалом для аминокислот и сахаров, которые в свою очередь необходимы для создания органических веществ, составляющих основу живой материи.

По словам Леба, если бы в Солнечной системе «не было строительных блоков», то она могла бы их получить от объектов, похожих на 3I/Atlas.

До этого астрофизик допустил, что межзвездный объект мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру. Некоторые астрономы предполагают, что 3I/ATLAS может быть «инопланетным космическим кораблем». По мнению ученых, объект демонстрирует «вращательное» движение, что говорит о том, что 3I/ATLAS может иметь «направленные двигатели».

Космический объект 3I/ATLAS заметили в июле. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее «инопланетный корабль» 3I/ATLAS вызвал панику во многих странах.