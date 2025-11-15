На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый допустил искусственное происхождение «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Ученый Леб: объект 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения
Межзвездный объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения, сообщил ученый из Гарвардского университета Ави Леб. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем блоге.

Он прокомментировал одну из статей на портале Astronomer's Telegram. В ней говорится, что снимки от 11 ноября свидетельствуют об отсутствии признаков распада межзвездного объекта даже после его прохождения вблизи Солнца.

«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — отметил специалист.

Леб подчеркнул, что этот факт открывает новую аномалию 3I/ATLAS.

3I/ATLAS — межзвездный объект, который был обнаружен учеными в июле текущего года. Было установлено, что он прибыл в Солнечную систему из другой звездной системы.

Как рассказал инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов в ходе беседы с журналистами ТАСС, данный объект может представлять собой «гигантский инопланетный корабль», попавший в Солнечную систему из-за возмущений гравитации. При этом специалист подчеркнул, что невозможно определить, от какой звезды прилетел 3I/ATLAS, так как ему уже несколько миллиардов лет.

Ранее россиянам рассказали, когда они смогут наблюдать 3I/ATLAS.

