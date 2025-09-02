На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал об успехах США в космической гонке с Россией и Китаем

Трамп: США проигрывали космическую гонку РФ и КНР, но теперь взяли первенство
true
true
true

США проигрывали Росссии и Китаю в космической гонке до создания Космических сил Минобороны США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга во вторник, передает C-SPAN.

«Знаете, мы очень сильно проигрывали космическую гонку России и Китаю, а сейчас мы, безусловно, номер один в космосе», — сказал он, подчеркивая важность создания Космических сил Минобороны США.

В ходе брифинга американский лидер также рассказал о судьбе другого ведомства — Космического командования США. Трамп анонсировал переезд его штаб-квартиры в город Хантсвилл (штат Алабама), который, по его словам, станет «городом ракет». Масштабы их производства будут увеличены, подчеркнул он.

Глава администрации США отметил, что такое изменение необходимо, для сохранения первенства США в космической гонке. Он также отметил, что космическое ведомство будет играть ключевую роль в проекте «Золотой купол».

Созданное в 1985 году Космическое командование США занимается управлением всеми вооруженными силами в космосе. В 2002 году ведомство было упразднено, пока в период первого президентства Трампа, в 2019 году администрация президента не воссоздала его.

Ранее в Пентагоне предложили разместить оружие в космосе.

Второй срок Трампа
