Трамп вновь предложил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера Айзекмана на должность главы NASA
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп вернул на рассмотрение кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана для назначения на пост главы космического агентства NASA. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social.

«Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора NASA», — написал американский лидер.

1 июня Трамп заявил, что он вскоре представит нового кандидата на пост директора NASA. При этом он уточнил, что кандидатура Айзекмана была отозвана.

Айзекман в своем подкасте бизнесмен предположил, что у некоторых людей были свои корыстные побуждения, а он оказался хорошей и заметной целью. По его словам, сообщивший ему по телефону о решении Белого дома человек сказал о желании Трампа «пойти в другом направлении», поскольку Айзекман связан с Маском.

Айзекман — командир и спонсор миссии Polaris Dawn, в рамках которой с 10 по 15 сентября 2024 года состоялся первый частный полет в космос с исключительно гражданским экипажем. Бизнесмен вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

Ранее NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6.

