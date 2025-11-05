Трамп вновь предложил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Президент США Дональд Трамп вернул на рассмотрение кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана для назначения на пост главы космического агентства NASA. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social.

«Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора NASA», — написал американский лидер.

1 июня Трамп заявил, что он вскоре представит нового кандидата на пост директора NASA. При этом он уточнил, что кандидатура Айзекмана была отозвана.

Айзекман в своем подкасте бизнесмен предположил, что у некоторых людей были свои корыстные побуждения, а он оказался хорошей и заметной целью. По его словам, сообщивший ему по телефону о решении Белого дома человек сказал о желании Трампа «пойти в другом направлении», поскольку Айзекман связан с Маском.

Айзекман — командир и спонсор миссии Polaris Dawn, в рамках которой с 10 по 15 сентября 2024 года состоялся первый частный полет в космос с исключительно гражданским экипажем. Бизнесмен вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

Ранее NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6.