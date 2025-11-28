Трамп заявил о доминации США в космосе

Трамп: США доминируют в космосе над Россией и Китаем

США опережают Россию и Китай в космической гонке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

«Мы доминируем в космосе сейчас, мы проигрывали Китаю и России. У нас не было космических сил», — сказал он.

По словам Трампа, Космические силы Пентагона делают в космосе «невероятные вещи».

2 сентября глава Белого дома заявил, что США проигрывали России и Китаю в космической гонке до создания Космических сил. Теперь Соединенные Штаты, «безусловно, номер один в космосе», отметил Трамп.

В конце мая газета The Guardian писала, что система противоракетной обороны «Золотой купол», которая должна включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока Трампа. По информации издания, она будет готова только для демонстрации к концу 2028 года.

Ожидается, что система позволит обнаруживать сотни ракет, летящих в сторону США, и уничтожать их в течение 30 секунд — 2 минут после запуска. Для реализации проекта планируется развернуть в космосе специализированные спутники, предназначенные для перехвата ракет с орбиты Земли.

Ранее Трамп признал, что США отстают от России по количеству ледоколов.