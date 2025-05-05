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Ученые выяснили, как эволюция повлияла на чернобыльских собак

Science Advance: собаки в Чернобыле эволюционируют быстрее обычных особей
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twinlynx/Shutterstock/FOTODOM

Команда ученых из США под руководством Университета Южной Каролины провела масштабное исследование популяций собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Несмотря на то что радиационное воздействие не повлияло на внешний облик животных, в их ДНК были выявлены значительные изменения. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые выделили три основные группы собак в зависимости от степени радиационного фона: в самом Чернобыле, на территории разрушенного реактора и в относительно «чистом» городе Славутиче. Наиболее генетически изолированной оказалась популяция, проживающая непосредственно у станции, однако точное время ее формирования остаётся неизвестным.

Генетический анализ выявил заметные различия между группами. Собаки из города Чернобыль оказались ближе к пинчерам, тогда как обитатели станции — к овчаркам. Интересно, что в отличие от волков, все три популяции поддерживают тесный контакт между собой, формируя уникальную экосистему в условиях отчуждения.

Особое внимание исследователей привлекли мутации, связанные с восстановлением ДНК и иммунным ответом. Эти изменения могут объяснять удивительную устойчивость чернобыльских собак к раку и другим заболеваниям, вызванным радиацией. По мнению ученых, адаптация проявляется в улучшенной работе механизмов клеточного восстановления и усиленной иммунной защите, что дает животным эволюционное преимущество в условиях постоянного радиационного воздействия.

Открытие не только проливает свет на выживание животных в экстремальных условиях, но и может стать основой для новых исследований в области медицины, генетики и радиобиологии.

Ранее ученые узнали, что заброшенные чернобыльские земли могут вернуться в сельхозоборот.

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