В Башкирии мужчина нашел кошелек в желудке своей коровы

Житель Башкирии обнаружил кошелек с 80 тысячами рублей внутри собственной коровы. Об этом сообщает ИА Регнум.

По словам 61-летнего местного жителя, его скот нередко пасется в разных местах, в том числе и на свалках. После одной из таких «прогулок» во время разделки туши он нашел деньги в желудке животного.

Позже выяснилось, что владельцем кошелька является местный предприниматель. Он строил объект на территории региона и должен был расплатиться с рабочими, но потерял деньги, поэтому сдвинул сроки выплаты.

Как полагает сам бизнесмен, кто-то из рабочих случайно выбросил кошелек вместе с мусором. На одной из свалок его и могли «подобрать» коровы.

«Я кошелек специально мыть не буду, теперь это мой талисман», – рассказал предприниматель.

До этого в Липецке мопс выжил после того, как проглотил иголку с ниткой. Владельцы быстро заметили, что с питомцем что-то не так, и отвезли его к ветеринарам. Хирурги прооперировали собаку и успешно извлекли инородный предмет.

Ранее в Индии питон проглотил собаку и застрял в заборе, пытаясь скрыться с фермы.