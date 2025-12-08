Появились подробности о взаимоотношениях Сафонова с украинцем Забарным в «ПСЖ»

Между россиянином Сафоновым и украинцем Забарным в «ПСЖ» нет негатива

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и украинский защитник парижан Илья Забарный находятся в рабочих взаимоотношениях. Об этом сообщает французские издание L'Equipe.

«Сафонов — вратарь сборной России, но в их отношениях нет никакого негатива, между ними есть уважение на профессиональном уровне», — указано в публикации.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова. Украинский футболист в текущем сезоне сыграл в 16 матчах.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. 6 декабря россиянин впервые сыграл в этом сезоне — он вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ренном» (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции.

Ранее в «ПСЖ» опровергли слухи об уходе Сафонова.