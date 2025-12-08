Ветеран «Спартака» рассказал, сможет ли команда приблизиться к лидерам РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что команда может подтянуться к лидерам Российской премьер-лиги (РПЛ), если выдаст победную серию.

«Сложно сказать, может ли «Спартак» подтянуться к лидирующей группе. Надо смотреть в каком состоянии будет команда после перерыва. «Спартаку» нужно показать серию из пяти-шести победных матчей, а те команды, которые находятся выше, должны терять очки», — сказал Гладилин.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

