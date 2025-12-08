На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака» рассказал, сможет ли команда приблизиться к лидерам РПЛ

Экс-футболист Гладилин: «Спартаку» нужна победная серия
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что команда может подтянуться к лидерам Российской премьер-лиги (РПЛ), если выдаст победную серию.

«Сложно сказать, может ли «Спартак» подтянуться к лидирующей группе. Надо смотреть в каком состоянии будет команда после перерыва. «Спартаку» нужно показать серию из пяти-шести победных матчей, а те команды, которые находятся выше, должны терять очки», — сказал Гладилин.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, какой тренер подойдет клубу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами