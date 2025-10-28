В Чернобыльской зоне обнаружили собак с синей шерстью

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены собаки с необычным синим окрасом шерсти. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей некоммерческого фонда Clean Futures Fund.

Согласно публикации, исследователи зафиксировали несколько стай собак, среди которых были особи с полностью синей шерстью. Несмотря на тревожный окрас, животные выглядят активными и здоровыми.

Ученые предполагают, что необычный цвет шерсти может быть связан с воздействием химических веществ. При этом ранее проведенные исследования показали, что местные собаки за годы после аварии на ЧАЭС приобрели генетические особенности, включая устойчивость к радиации и тяжелым металлам.

Эти собаки являются потомками домашних животных, оставленных жителями после эвакуации в 1986 году. Генетический анализ 116 особей подтвердил, что чернобыльские собаки образуют отдельные популяции, отличающиеся от других сородичей.

Наблюдатели отмечают, что синие собаки появились в зоне отчуждения совсем недавно.

В мае сообщалось, что команда ученых из США под руководством Университета Южной Каролины провела масштабное исследование популяций собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Генетический анализ выявил заметные различия между группами. Собаки из города Чернобыль оказались ближе к пинчерам, тогда как обитатели станции — к овчаркам. Интересно, что в отличие от волков, все три популяции поддерживают тесный контакт между собой, формируя уникальную экосистему в условиях отчуждения.

