В Госдуме считают правдивым сообщение о появлении синих собаках в Чернобыле

Собаки с синей шерстью, которых заметили в Чернобыле, могли бы покрашены людьми для рекламы организации нелегального туризма. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью ТАСС.

«Я думаю, эта история не фейковая, потому что периодически собак с окрашенной шестью находят. Но здесь не про Чернобыль речь, а про то, что, как правило, таких собак просто кто-то покрасил», — сказал он, предположив, что это могли сделать организаторы туров в Припять.

Депутат отметил, что влияние повышенного радиационного фона не могло вызвать подобную мутацию.

Бурматов также предположил, что животные могли покрасить себя сами в луже с красителем и «ходить нарядные».

До этого британское издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей некоммерческого фонда Clean Futures Fund сообщило, что в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены собаки с необычным синим окрасом шерсти. Исследователи зафиксировали несколько стай собак, среди которых были особи с полностью синей шерстью.

