В Кремле положительно оценили отказ США от мегафонной дипломатии

Песков: отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимир Путин заявил, что отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, еще раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

3 декабря Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут придерживаться «принципа тишины» в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Представитель Кремля также заявил, что Россия готова проводить встречи с США в рамках урегулирования конфликта на Украине столько раз, сколько потребуется для достижения результата. Песков подчеркнул, что РФ высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по «поиску развязок» конфликта.

Ранее в США назвали главный пункт спора в переговорах по Украине.

