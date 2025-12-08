Первый зампредседателя Верховного суда России покинет свой пост

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда страны Петра Серкова. Об этом сообщается на сайте коллегии.

В понедельник, 8 декабря, ВККС провела внеочередное заседание. В ходе него было принято решение о прекращении полномочий семи судей и руководителей судов, подавших заявления об отставке. В том числе речь идет о Петре Серкове, занимавшем должность первого заместителя председателя Верховного суда России с 2009 года.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовные дела по статье о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Как написали журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, дела было разрешено возбудить против председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также против еще четырех действующих и отставных судей этой инстанции — Эльмиры Пономаревой, Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова.

По данным ТАСС, в отношении Коблевой решили возбудить уголовное дело о создании организованной преступной группировки, которая занималась получением взяток. Всего за женщиной было замечено шесть подобных эпизодов. Кроме того, ее заподозрили в вынесении заведомо неправосудного приговора и воспрепятствовании правосудию.

Ранее ВККС разрешила возбудить дело о взятке против судьи из Санкт-Петербурга.