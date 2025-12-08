Главный мышелов Британии отказался заходить вместе с Зеленским в резиденцию

Кот Ларри, официально носящий титул главного мышелова с Даунинг-Стрит, не зашел в резиденцию вместе с премьер-министром страны Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это следует из трансляции, которую вела газета The Times.

На видео попало Ларри ждал у двери, ожидая, когда его впустят. Но как только Стармер и Зеленский подошли ко входу, Ларри, отпрыгнув, ушел. При этом заметно, что Зеленский показывал на животное и что-то говорил премьеру Британии.

За 14 лет жизни в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 кот Ларри застал шесть глав правительства. При этом бывший премьер-министр страны Тереза Мэй не любила Ларри, предпочитая собак, а экс-министр Шотландии Иан Мюррей назвал его «маленьким ублюдком» за отказ фотографировать.

Известно, что самая популярная фанатская страничка Ларри в соцсетях насчитывает 868 тысяч подписчиков, ему часто приходят письма, игрушки и угощения от поклонников.

Кота Ларри взяли из приюта в 2011 году. Отмечается, что кошки в резиденциях британских правителей живут с XV века и с 1929 года имеют официальный статус и жалование.

Ранее стало известно, что о коте Ларри с Даунинг-стрит снимут сериал.