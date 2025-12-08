Эксперт прокомментировал жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал жалобы президента США на украинского лидера Владимира Зеленского, не читавшего мирный план. По мнению эксперта, Киев избегает комментариев по поводу документа до встречи с европейскими партнерами. Он уверен, что Лондон и Брюссель будут пытаться убедить главу Украины не соглашаться на уступки.

«Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», — отметил Лукьянов.

При этом он допустил, что в Киеве отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку украинской стороне.

До этого Трамп заявил о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского президента, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

