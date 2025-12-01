На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чернобыле обнаружили новую форму жизни

ScienceAlert: в Чернобыле найден гриб, питающийся радиацией
close
AP

Чернобыльская зона отчуждения давно стала символом места, опасного для человека. Но для некоторых организмов эта территория оказалась не приговором, а новым домом. Пока люди не рискуют заходить внутрь разрушенного энергоблока, там продолжают жить и приспосабливаться другие формы жизни. Самым странным среди них оказался черный гриб Cladosporium sphaerospermum, обнаруженный прямо на стенах одного из самых радиоактивных зданий на планете. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Несмотря на экстремальную обстановку, гриб не просто выживает, а чувствует себя удивительно хорошо. Ученые считают, что его темный пигмент меланин может играть роль аналога хлорофилла: поглощать энергию ионизирующего излучения и использовать ее для жизнедеятельности. Формально этот процесс называют радиосинтезом, хотя доказать его пока не удалось.

История началась еще в конце 1990-х, когда исследователи впервые обследовали внутренние помещения разрушенного реактора. К своему удивлению они нашли там целую колонию грибов, причем большинство из них были темными, богатым меланином. Доминировал Cladosporium sphaerospermum, и именно в его образцах зафиксировали самые высокие уровни радиации.

Позже группа ученых из США провела эксперименты, которые только усилили интригу. Когда гриб подвергали воздействию ионизирующего излучения, он не погибал и не замедлял рост. Напротив, его развитие ускорялось, а меланин менял свои свойства, словно реагируя на радиацию не как на угрозу, а как на дополнительный ресурс. Это противоречит типичному поведению живых организмов, ведь ионизирующее излучение способно разрушать молекулы, ломать ДНК и приводить к клеточной гибели.

При этом необычное поведение наблюдается не у всех похожих грибов. Некоторые виды действительно лучше растут под действием излучения, другие лишь увеличивают содержание меланина, но не демонстрируют ускоренного роста. Таким образом, уникальность Cladosporium sphaerospermum становится еще более заметной, а причины его особенности — еще более непонятными.

Ученые не исключают, что гриб использует радиацию не для питания, а как механизм адаптации, позволяющий ему выдерживать экстремальные условия. Но нельзя исключать и более неожиданную версию: возможно, организм все-таки нашел способ превращать энергию разрушительного излучения в способ выживания.

Ранее у черепах обнаружили загадочную суперспособность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами