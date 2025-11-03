На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Роскосмосе» рассказали о статусе лунной станции России и Китая

Глава «Роскосмоса» Баканов: Россия и КНР продолжают работу над лунной станцией
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай продолжают работу над созданием совместной лунной станции. Об этом сообщает ТАСС.

«В мае при визите господина [председателя КНР] Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», — сказал Баканов.

О заключении меморандума о сотрудничестве в области создания лунной электростанции между Россией и Китаем стало известно 8 мая текущего года. Ожидается, что на станции будут проводиться различные космические исследования, а также проверка технологий, которые позволят осуществлять длительную беспилотную эксплуатацию станции с перспективой присутствия человека на Луне. В госкорпорации отметили, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.

До этого глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что в рамках сотрудничества по лунной миссии Китай не передает России никаких технологий, вложение инвестиций также не планируется. РФ это взаимодействие выгодно в первую очередь политически, а сам проект по созданию лунной станции пока выглядит достаточно «смутным».

Ранее Мишустин высказался об отношениях РФ и Китая на фоне санкций США.

