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Стало известно об отказе Китая передавать РФ технологии по лунной миссии

Глава ИКП Моисеев: Китай получил от РФ много технологий, но свои не передает
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NASA

В рамках сотрудничества по лунной миссии Китай не передает России никаких технологий, вложение инвестиций также не планируется. РФ это взаимодействие выгодно в первую очередь политически, а сам проект по созданию лунной станции пока выглядит достаточно «смутным», заявил НСН глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев.

«Что касается Китая, он получил от нас много технологий, а сам свои технологии не передает, как и инвестиции. Нам это выгодно политически. Станции еще нет, это очень смутный проект», — пояснил эксперт.

На данном этапе Россия и Китай просто собрали стоящие перед ними задачи и объединили их под названием Международной станции. Проект не подразумевает никаких инвестиций – речь идет об установке российских приборов на китайские станции, что является самой обычной практикой таких исследований, объяснил Моисеев.

Он также отметил, что эксперты проанализировали все ошибки, допущенные при запуске «Луны-25», подчеркнув, что «с каждой аварией надежность повышается». Теперь шансы на успех выше, особенно с учетом того, что станции не должны садиться – они должны лишь выйти на орбиту.

«Сроки называются сейчас такие: 2027 и 2028 год, но пока это не самые точные данные», — заключил глава ИКП.

Напомним, сегодня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и Китай, а также еще 11 стран планируют совместный проект по созданию лунной станции. Среди них – Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия, Египет, Эфиопия, ЮАР.

До этого о необходимости создания российской станции на Луне в рамках нового «атомного космического проекта 2.0» заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. отметил, что предпланетная станция-хаб станет ключевым элементом для лунных миссий.

Ранее неудачу «Луны-25» сравнили с промахом «Луны-1» в 1959 году.

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