Россия и Китай заключили меморандум о сотрудничестве в лунной программе

«Роскосмос» заключил с КНР меморандум о сотрудничестве по лунной электростанции

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» заключила с Китайской народной республикой (КНР) меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции. Об этом говорится в перечне документов, подписанных и принятых по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Меморандум <...> о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для Международной научной лунной станции», — говорится в перечне.

Как рассказали в «Роскосмосе», российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году. Планируется, что на станции будут проводиться различные космические исследования, а также проверка технологий, которые позволят осуществлять длительную беспилотную эксплуатацию станции с перспективой присутствия человека на Луне.

В госкорпорации отметили, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран.

До этого глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что в рамках сотрудничества по лунной миссии Китай не передает России никаких технологий, вложение инвестиций также не планируется. РФ это взаимодействие выгодно в первую очередь политически, а сам проект по созданию лунной станции пока выглядит достаточно «смутным».

Ранее Путин рассказал о планах России по изучению дальнего космоса.