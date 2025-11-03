На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин высказался об отношениях РФ и Китая на фоне санкций США

Мишустин: отношения России и КНР развиваются и находятся на самом высоком уровне
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Отношения России и Китая продолжают развиваться по всем направлениям, несмотря на западные санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, пишет РИА Новости.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю», — сказал глава российского правительства.

16 октября представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает незаконные односторонние санкции, а также любые формы давления и принуждения со стороны США. Кроме того, он подчеркнул необходимость уважительного подхода к сотрудничеству с Москвой. Заявление китайского дипломата последовало после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Китая отказаться от российской нефти. Представитель Китая добавил, что Пекин готов к торговой войне с США, но все еще остается открытым к переговорам.

15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Глава Белого дома отметил, что хочет добиться того же самого от Китая.

Ранее спецпредставитель Путина опроверг одно из представлений об экономике РФ.

