Врач рассказал, сколько рыбы необходимо есть взрослым и детям

Врач Моисеев: взрослый человек должен съедать 25-30 кг рыбы в год
Взрослому человеку необходимо в год съедать 25-30 килограммов рыбы. Об этом РИА Новости рассказал педиатр, доктор медицинских наук Анатолий Моисеев.

Он отметил, что начинать прикорм ребенка рыбой нужно с 8-ми месячного возраста, обычно с нежирных сортов, таких как треска и хек. Красную рыбу, например, семгу, следует включать в детский рацион ближе к году.

Взрослый человек для получения в нормальном количестве необходимого числа витаминов и микроэлементов должен съедать 600 граммов рыбы в неделю, что составляет примерно 25-30 килограммов в год. Такое количество рыбы также может съедать ребенок, достигший 12-летнего возраста.

1 ноября врач-кардиолог и терапевт Ленар Кашапов рассказал, что правильное питание играет весомую роль в профилактике инсульта и общей поддержке здоровья сосудов.

30 октября доктор медицинских наук Лариса Волкова сообщила, что женщинам нужно от 58 до 87 граммов белка в сутки, мужчинам от 65 до 115.

Ранее врач объяснила, можно ли ребенку быть вегетарианцем.

