Россиянам назвали оптимальную норму потребления белка

ПНИПУ: женщинам нужно от 58 до 87 граммов белка в сутки, мужчинам от 65 до 115

Белок — основа жизни. Без него невозможны ни рост, ни восстановление тканей, ни нормальная работа иммунной системы. О том, сколько белка действительно нужно человеку, почему его избыток опасен и безопасны ли популярные порошковые добавки, рассказала профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, распространенное мнение о том, что организм не способен усвоить более 30 граммов белка за один прием пищи, не имеет под собой научных оснований.

«Пищеварительная система здорового человека перерабатывает и 40, и 60 граммов без затруднений. Белок поэтапно расщепляется в желудке и тонком кишечнике до аминокислот, которые затем поступают в кровь. Ограничения связаны не с усвоением, а с дальнейшим использованием этих веществ: излишек, не пошедший на синтез тканей и гормонов, может откладываться в виде жировых запасов», — пояснила Волкова.

Она подчеркнула, что чрезмерное потребление протеина создает нагрузку на органы пищеварения и почки. Избыток продуктов белкового обмена вынуждает организм работать в режиме повышенной фильтрации, что со временем может привести к развитию мочекаменной болезни и нарушению функций почек. Кроме того, рацион, смещенный в сторону белковых продуктов, часто сопровождается дефицитом витаминов, клетчатки и полезных жиров, что негативно влияет на обмен веществ и общее самочувствие.

Физиологическая потребность в белке зависит от возраста, пола и уровня физической активности. В среднем, по данным российских норм, женщинам требуется от 58 до 87 граммов в сутки, мужчинам — от 65 до 115. Для тех, кто регулярно занимается спортом или выполняет тяжелую физическую работу, эта норма выше. При недостатке белка организм реагирует слабостью, быстрой утомляемостью, снижением иммунитета, ломкостью ногтей, выпадением волос и замедленным восстановлением после болезней и нагрузок.

Если восполнить белок с помощью обычных продуктов невозможно, допустимо использовать протеиновые добавки.

«При соблюдении рекомендованных дозировок они безопасны и не отличаются по биодоступности от белка, полученного из мяса, рыбы или молочных продуктов. Но они не должны полностью заменять натуральную пищу, которая содержит витамины, минералы и клетчатку. Добавки уместны при активных тренировках, вегетарианском питании или как быстрый перекус», — отметила профессор.

