Можно ли ребенку быть вегетарианцем, объяснила врач

Врач Москвичева: дети не должны быть веганами или вегетарианцами

Shutterstock

Часто мамы-вегетарианки и веганки сажают и своих детей на такие диеты, думая, что это полезно для здоровья детей. Однако, согласно рекомендациям врачей, дети обязательно должны получать смешанное питание, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

«По всем рекомендациям Союза педиатров, веганство и вегетарианство не для детей, они должны получать полноценное питание, включающее продукты животного происхождения. Не рекомендую родителям-вегетарианцам навязывать свой стиль питания своим детям, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем», – объяснила доктор.

Однако бывает такое, что ребенок сам не хочет есть мясо, оно не нравится ему. В этом случае можно заподозрить у него анемию.

«Отвращение к мясу может быть симптомом анемии. Конечно, бывает и такое, что ребенок испытал психотравму, в таком случае нужна консультация психолога. Что касается питания: родитель должен найти то самое блюдо, в котором будет птица или рыба, и которое будет любить ребенок. Единственная оговорка: не нужно заменять мясо сосисками, колбасами и другими ультрапереработанными продуктами. В них содержание белка незначительно, но много жира и пищевых добавок. Родители обязаны кормить детей в соответствии с рекомендациями педиатров», – заключила доктор.

Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом — рассказала Москвичева в интервью «Газете.Ru».

Ранее россиян предупредили об опасности алкогольных конфет.

