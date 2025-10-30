Назван простой способ облегчить симптомы депрессии без лекарств

Танцы способны облегчать проявления депрессии, помогать понять ее причины и способствовать личностному росту. К такому выводу пришли исследователи Университета Восточной Финляндии, объединившие подходы психологии, социальной психологии и искусствоведения. Работа опубликована в журнале Narrative Works.

«Депрессия — серьезная проблема общественного здоровья, и существует острая необходимость в дополнительных методах терапии. Мы знаем, что физическая активность помогает, но включение выразительных элементов, таких как танец, делает процесс более привлекательным и глубоким», — отметил профессор подростковой психиатрии Томми Толмунен.

Танцы снижают уровень гормонов стресса — кортизола и норадреналина, повышает уровень дофамина, связанного с удовольствием и мотивацией, а также способствуют развитию телесного осознания и служит способом выразить эмоции, которые трудно передать словами.

В исследовании приняли участие семь подростков с легкой или умеренной депрессией. В рамках программы они создали цифровую танцевальную постановку, отражающую их «желаемое будущее». Для этого использовались импровизация и 3D-захват движения, что позволило участникам наблюдать себя со стороны и осмыслить свое состояние.

Результаты показали, что участие в проекте привело к снижению симптомов депрессии, повышению самооценки и способности осознавать и проживать телесные эмоции. Важным фактором стали атмосфера доверия, ощущение принадлежности и поддержки со стороны группы.

«Депрессия часто нарушает восприятие собственных телесных ощущений — то, что называется интероцепцией. Через танец участники смогли восстановить контакт с телом и ощутить свое «я» заново», — объяснила доцент Ханна Похьйола, старший научный сотрудник Университета Восточной Финляндии.

По словам исследователей, возможность выразить свои чувства через танец и увидеть себя «со стороны» помогла подросткам лучше понять причины своего состояния и начать процесс самореализации.

«Для участников это стало шагом к осмысленной, наполненной жизни — к ощущению цели и радости от собственного движения», — заключила Похьйола.

Ученые считают, что включение танцевальных форм искусства в программы психотерапии может стать перспективным направлением для поддержки людей с депрессивными расстройствами.

Ранее была найдена неожиданная связь между депрессией и деменцией.