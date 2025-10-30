На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создано устройство для выявления депрессии за три минуты

ACS: найден способ выявить депрессию по анализу слюны за три минуты
Depositphotos

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) разработали портативный биосенсор, который способен за несколько минут определить уровень белка BDNF — показателя, связанного с психическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению и биполярное расстройство. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Polymers Au.

Устройство представляет собой гибкую полоску с электродами. При взаимодействии с портативным анализатором они анализируют состав небольшого количества слюны. Менее чем за три минуты биосенсор определяет концентрацию BDNF — нейротрофического фактора, необходимого для роста и поддержания нейронов, а также для нормального функционирования памяти и обучения.

Исследователи показали, что устройство способно надежно измерять крайне низкие концентрации белка — до 1,0 × 10⁻²⁰ грамма на миллилитр. Себестоимость сенсора составляет около 2,19 доллара США. В качестве дополнительного преимущества ученые отмечают длительный срок хранения. В ближайшее время разработчики планируют подать заявку на патент.

«Наш датчик демонстрирует высокую точность и широкий диапазон измерений, что важно для клинической диагностики. Низкий уровень BDNF может указывать на наличие психических расстройств, а рост его концентрации позволяет отслеживать прогресс лечения, — отметил Пауло Аугусто Раймундо Перейра из Института физики Сан-Карлоса.

По данным ВОЗ, более миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, среди которых наиболее распространены тревожность и депрессия. Новый биосенсор, по мнению авторов, может стать шагом к персонализированной медицине, в рамках которой лечение будет подстраиваться под конкретного пациента и контролироваться с помощью простых экспресс-тестов.

Ранее была найдена неожиданная связь между депрессией и деменцией.

