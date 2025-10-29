На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа категория людей, не получающая удовлетворения от романтических отношений

JCRT: психопатические черты связаны с низким уровнем удовлетворенности отношениями
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Нидерландов выяснили, что чем выше у человека выражены психопатические черты, тем меньше он и его партнер довольны отношениями. Особенно сильным фактором недовольства оказалось восприятие партнера — если человек считает, что любимый проявляет манипулятивность, холодность или безэмоциональность, он сам чаще чувствует разочарование в отношениях. Работа опубликована в журнале Journal of Couple & Relationship Therapy (JCRT).

Психопатия — это не одно свойство, а комплекс личностных характеристик, включающих склонность к манипуляциям, отсутствие эмпатии, импульсивность и пренебрежение социальными нормами. Ранее уже было известно, что люди с выраженными психопатическими чертами чаще изменяют, предпочитают краткосрочные связи и нередко ведут себя деструктивно. Однако большинство исследований рассматривали одного участника пары, а не обоих партнеров сразу.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи пригласили 85 пар, преимущественно молодых, и предложили им заполнить онлайн-анкеты. Участники оценивали свои психопатические черты и черты партнера, а также уровень удовлетворенности отношениями.

Главный результат — негативный эффект восприятия партнера. Чем выше человек оценивал уровень психопатических черт у своего спутника, тем ниже была его собственная удовлетворенность отношениями. Этот эффект проявился у обоих полов и сохранялся для всех аспектов психопатии.

Кроме того, те, кто оценивал себя как более манипулятивных, также сообщали о меньшем удовольствии от отношений. То есть даже для самого манипулятора такая стратегия оказывается психологически неудовлетворительной.

В дальнейшем исследователи планируют наблюдать пары длительное время, чтобы понять, предсказывают ли эти черты распад отношений и как они влияют на их динамику по мере взросления партнеров.

Ранее ученые рассказали, как улучшить отношения в паре с помощью секса.

