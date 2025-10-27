Ученые рассказали, как улучшить отношения в паре с помощью секса

Чем внимательнее и менее осуждающе человек относится к себе и партнеру во время секса, тем выше его сексуальное благополучие — и не только собственное, но и партнера. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. Работа опубликована в журнале Mindfulness.

Исследователи отмечают, что многие пары сталкиваются с трудностями в интимной жизни — снижением желания, неудовлетворенностью или тревогой. Одним из факторов, мешающих сексуальному удовлетворению, является рассеянность: мысли о собственном теле, страх неудачи, воспоминания о прошлых опытах. Осознанность — умение находиться «здесь и сейчас» без оценочных суждений — может стать противоядием от таких отвлечений, помогая сосредоточиться на физических ощущениях и эмоциональной связи.

В исследовании участвовали 297 пар, живущих вместе. В течение 35 дней каждый партнер ежедневно заполнял короткую онлайн-анкету перед сном, отмечая уровень сексуального желания и тревожности, связанной с интимной сферой. В те дни, когда у пары был секс, участники дополнительно отвечали на вопросы о том, насколько им удавалось сохранять осознанность во время близости — замечать ощущения, не осуждать мысли и оставаться в моменте, — а также оценивали степень удовлетворенности этим опытом.

Результаты показали, что в те дни, когда человек был более осознан во время секса, он испытывал больше удовольствия и меньше тревоги, чем обычно. Но эффект оказался не только личным: партнер также сообщал о повышенном удовлетворении и снижении стресса. Ученые объясняют это тем, что внимательный и эмоционально включенный партнер чаще откликается на потребности другого, что усиливает взаимную связь и доверие.

Гендерные различия также оказались значимыми. Для женщин связь между осознанностью и собственным сексуальным удовлетворением была сильнее, чем для мужчин, что исследователи связывают с большей склонностью женщин к отвлекающим мыслям во время секса. При этом, если более осознанным оказывался мужчина, это сильнее повышало удовлетворение его партнерши.

Ученые считают, что развитие осознанности можно использовать в психотерапии и сексологической практике — как способ преодолеть тревогу, повысить удовольствие и укрепить отношения.

