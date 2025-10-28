Названа неожиданная польза просмотра фильмов ужасов

Почему люди добровольно ищут острые ощущения и смотрят фильмы, призванные напугать?Международная команда ученых предложила неожиданное объяснение: ужасы помогают мозгу тренироваться предсказывать и контролировать неопределенность, превращая страх в источник удовольствия. Работа опубликована в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B (PTRSB).

Авторы работы применили теорию предиктивной обработки — современную модель функционирования мозга, согласно которой мозг постоянно строит прогнозы о том, что произойдет дальше, и корректирует их при расхождении с реальностью. Когда предсказания не совпадают с поступающими сигналами, возникает «ошибка предсказания», которую мозг стремится минимизировать — либо изменяя свои внутренние модели, либо воздействуя на окружающий мир.

Согласно этой теории, человеку вовсе не всегда нужно спокойствие и предсказуемость. Мы инстинктивно ищем «зону оптимальной неопределенности» — баланс между скукой и хаосом, где можно учиться, совершенствуя внутренние модели мира.

Фильмы ужасов действуют как «аффективная технология» — инструмент, созданный для манипуляции нашими эмоциями и ожиданиями. Мы знаем, что монстры на экране не настоящие, но мозг воспринимает происходящее как безопасную симуляцию опасности и все равно извлекает из нее уроки.

При этом жанр сохраняет узнаваемые шаблоны — например, главного героя, который выживает и побеждает зло. Это сочетание неожиданностей с предсказуемой структурой создает баланс между хаосом и порядком, который мозг находит захватывающим.

Однако авторы отмечают, что польза проявляется не у всех. Для людей с посттравматическим опытом фильмы ужасов могут, наоборот, усиливать ощущение опасности и безысходности. В таких случаях интерес к страшному может перерасти в нездоровую привычку, подпитывающую тревогу.

Ранее стало известно, что предпочтения в кинематографе могут рассказать о личности человека.