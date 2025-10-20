Стало известно, что предпочтения в кинематографе могут рассказать о личности человека

Выбор любимых фильмов может многое сказать о человеке. Согласно исследованию международной команды ученых, предпочтения студентов в жанрах кино связаны с особенностями их личности по «Большой пятнрке» — модели, включающей экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, уязвимость к стрессу и открытость новому опыту. Работа опубликована в журнале Cureus.

Исследователи опросили 300 студентов колледжей в Индии в возрасте от 20 до 23 лет. Участники оценивали шесть жанров — приключения, драма, комедия, романтика, ужасы и детектив — от самого любимого до наименее предпочтительного, а также прошли стандартный тест на личностные черты.

Результаты показали четкие взаимосвязи между типом фильмов и особенностями характера. Любители приключений оказались более экстравертными, энергичными и спонтанными. Поклонники драм чаще проявляли добросовестность и эмоциональную чувствительность, но были более интровертны и задумчивы.

Комедии не показали связи ни с одной чертой личности — исследователи предполагают, что этот жанр нравится людям самых разных типов. Романтические фильмы предпочитали участники с более высоким уровнем уязвимости к стрессу и открытости к новому — эмоциональные и мечтательные, но менее общительные. Фильмы ужасов неожиданно привлекали организованных и дружелюбных экстравертов, при этом таких зрителей отличала эмоциональная устойчивость. Поклонники детективов демонстрировали высокую открытость и любопытство, но меньшее стремление к социальной гармонии и порядку.

Авторы считают, что понимание подобных закономерностей может в будущем найти применение в психодиагностике и даже кадровом отборе — хотя пока такие выводы требуют осторожности.

