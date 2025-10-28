На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 после появления болида над Москвой
true
true
true
close
Depositphotos

Американское космическое агентство NASA удалило из открытого доступа информацию о траектории движения и характеристиках астероида 2025 US6, который может быть связан с болидом, наблюдавшимся над Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению специалистов, до появления сообщений о наблюдении болида в центральной России данные об астероиде находились в открытом доступе. В настоящее время сведения отсутствуют как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения NASA, так и на зеркальных ресурсах Европейского космического агентства.

По расчетам ученых, тело размером около 2 метров должно было пройти на расстоянии 150 тысяч километров от Земли 28 октября. Специалисты не исключают возможную связь между этим небесным телом и сегодняшними событиями.

27 октября над Москвой заметили яркий светящийся объект. В РАН предположили, что это мог быть астероид, поскольку его скорость достигала от 14 до 30 километров в секунду, однако подобные космические тела не задерживаются в небе долго.

Также специалисты отметили, что у объекта была замечена интенсивная фрагментация тела. По их словам, это явление более типично для искусственных тел.

Ранее в Китае обнаружили кратер от удара астероида мощностью в 40 атомных бомб.

