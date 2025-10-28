NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

Американское космическое агентство NASA удалило из открытого доступа информацию о траектории движения и характеристиках астероида 2025 US6, который может быть связан с болидом, наблюдавшимся над Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению специалистов, до появления сообщений о наблюдении болида в центральной России данные об астероиде находились в открытом доступе. В настоящее время сведения отсутствуют как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения NASA, так и на зеркальных ресурсах Европейского космического агентства.

По расчетам ученых, тело размером около 2 метров должно было пройти на расстоянии 150 тысяч километров от Земли 28 октября. Специалисты не исключают возможную связь между этим небесным телом и сегодняшними событиями.

27 октября над Москвой заметили яркий светящийся объект. В РАН предположили, что это мог быть астероид, поскольку его скорость достигала от 14 до 30 километров в секунду, однако подобные космические тела не задерживаются в небе долго.

Также специалисты отметили, что у объекта была замечена интенсивная фрагментация тела. По их словам, это явление более типично для искусственных тел.

Ранее в Китае обнаружили кратер от удара астероида мощностью в 40 атомных бомб.