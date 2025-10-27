На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые не смогли определить, какой объект пролетел над Москвой

ИКИ РАН: пролетевший в небе над Москвой объект мог быть астероидом
Космический объект, пролет которого заметили утром 27 октября над Москвой, мог быть астероидом. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Из публикации следует, что специалисты ИКИ РАН проанализировали появившиеся ролики, но однозначного ответа, чем являлся объект, дать не смогли. Ученые предположили, что это мог быть астероид, поскольку его скорость достигала от 14 до 30 километров в секунду, однако подобные космические тела не задерживаются в небе долго.

Также специалисты отметили, что у объекта была замечена интенсивная фрагментация тела. По их словам, это явление более типично для искусственных тел.

«Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец», — говорится в сообщении.

Неопознанный объект появился в небе над Москвой и областью утром 27 октября. Космическое тело видели в нескольких подмосковных городах. Среди них — Раменское, Фрязино, Красногорск и Люберцы.

Ранее госсекретарь США признался, что не может уснуть из-за НЛО.

