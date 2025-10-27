На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае обнаружили кратер от удара астероида мощностью в 40 атомных бомб

SCMP: в Китае обнаружили древний ударный кратер от мощного астероида
NASA/JHUAPL/Steve Gribben

На юге Китая ученые нашли доказательства падения крупного астероида, сообщает South China Morning Post (SCMP). Космическое тело упало на территорию провинции Гуандун около 10 тысяч лет назад — в эпоху, когда уже активно развивалась человеческая цивилизация.

Кратер получил название Цзиньлинь, он расположен недалеко от города Чжаоцин. По словам ученых, это пятое подтвержденное место падения астероида на территории Китая и первое, обнаруженное в южной части страны.

По форме кратер напоминает наклонную чашу диаметром около 900 метров. По расчетам специалистов, его оставил небесный объе кт размером примерно 30 метров. При падении выделилась энергия, сопоставимая со взрывом 600 тысяч тонн тротила — или сорока атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Такой удар, по словам исследователей, изменил ландшафт и стал катастрофой для растений и животных в радиусе нескольких километров от эпицентра.

Чтобы подтвердить происхождение кратера, ученые изучили образцы кварца и обнаружили микроскопические плоскости стекла. Они формируются только при воздействии экстремальных давления и температуры, которые возможны лишь при мощных ударных событиях, таких как падение астероида.

Сейчас исследователи уточняют возраст кратера и продолжают анализ его геологической структуры и степени эрозии.

Ранее астроном объяснил происхождение яркого зеленого объекта в небе над Москвой.

