Над Москвой заметили яркий светящийся объект

SHOT: в небе над Москвой и областью появился неопознанный летающий объект
Неопознанный летающий объект (НЛО) появился в небе над Москвой и областью, его заметили местные жители. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, неопознанный объект видели в нескольких подмосковных городах. Среди них — Раменское, Фрязино, Красногорск и Люберцы. Люди заметили НЛО примерно в 6:30 мск.

Материал дополнен кадрами, на которых запечатлен пролетающий над жилыми домами светящийся объект. Он оставляет за собой яркий зеленоватый след в небе. Предварительно, видео было снято в районе Рублевского шоссе.

22 октября некоммерческая организация Americans for Safe Aerospace сообщила, что в городе Миннеаполисе на севере США сотрудники правоохранительных органов заметили неопознанный летающий объект. НЛО завис на высоте порядка 3 км над атомной станцией Prairie Island. Объект постоянного менял цвета и скорость полета, а в какой-то момент якобы чуть не столкнулся с самолетом. Комментируя ситуацию, сотрудник компании Enigma Labs Алехандро Рохаса предположил, что полицейские могли увидеть Международную космическую станцию (МКС) NASA, которая в тот момент пролетала над населенным пунктом.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признался, что мысли об НЛО лишают его сна.

