Астроном объяснил появление яркого метеора над Москвой

Астроном Алексеев: болид над Москвой говорит о возросшей космической активности
Кадр из видео/Соцсети

Появление яркого болида в небе над Московской областью может свидетельствовать о возросшей космической активности возле Земли. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

«Такие неожиданные явления в последнее время наблюдаются достаточно часто, по несколько раз в год. Это связано со значительно возросшей космической активностью в околоземном пространстве», – подчеркнул Алексеев.

Астроном уточнил, что подобные явления редко угрожают жизни людей. Судя по траектории, скорости движения и активной фрагментации тела, скорее всего, объект является космическим мусором — вышедшим из строя спутником либо отработанной ступенью ракеты, отметил Алексеев.

Ученый выразил мнение, что в скором времени специалистам по многочисленным видеосвидетельствам удастся определить подробности падения болида, так как инцидент произошел в московском регионе. По словам Алексеева, периодически на Землю падают достаточно большие фрагменты космических спутников. В качестве примера он рассказал про случай в польской Познани, где 19 февраля обнаружили остатки ракеты Falcon 9 компании Starlink.

Ярко-зеленый болид появился в небе над Москвой и областью рано утром 27 октября. Его заметили жители столицы и нескольких подмосковных городов. Среди них — Раменское, Фрязино, Красногорск и Люберцы.

Ранее стало известно, когда яркая комета Lemmon максимально приблизится к Земле.

