Впервые с «темных веков»: яркая комета Lemmon максимально сблизится с Землей

Комета C/2025 A6 (Lemmon): когда и где ее наблюдать в октябре–ноябре 2025 года

Ночное небо в октябре 2025 года богато на зрелищные события. Помимо метеорного потока Ориониды, нас ждет приближение кометы C/2025 A6 (Lemmon). Астрономы уже назвали ее самой яркой кометой этой осени. Когда и как можно будет ее наблюдать и не опасно ли сближение небесного тела с Землей — в материале «Газеты.Ru».

Что за комета C/2025 A6

Среди небесных тел кометы занимают особое место: их редкие появления всегда становятся значимым астрономическим событием. Комета C/2025 A6 (Lemmon) — не исключение. Это долгопериодическое небесное тело, совершающее один оборот вокруг Солнца примерно за 1347 земных лет. Для сравнения: в прошлый раз она приближалась к нашей планете в эпоху раннего Средневековья.

Двигается комета по ретроградной орбите — то есть в направлении, противоположном вращению планет. Если большинство тел Солнечной системы кружатся вокруг Солнца «по часовой», то C/2025 A6 летит как бы против течения.

Комету открыли 3 января 2025 года в американской обсерватории Mount Lemmon, рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман. Первые снимки показали небольшое, но плотное облако газа и пыли — так называемую кому, которая окружает ядро кометы, — и короткий, едва заметный хвост. Позже нашли и более ранние изображения с телескопов Pan-STARRS, сделанные еще в ноябре 2024 года.

close Комета C/2025 A6 (Lemmon), 20 октября 2025 года в Энзе, Германия IMAGO/Chantal Anders/Global Look Press

Сейчас комета находится в созвездии Волопаса и медленно приближается к Земле.

Совсем скоро она пройдет на расстоянии примерно 90 млн. км от нее. По космическим меркам — почти на расстоянии вытянутой руки.

Но поводов для тревоги нет: вероятность столкновения с нашей планетой полностью исключена.

Ученые называют эту комету «динамически старой» — это значит, что она уже не первый раз заглядывает в Солнечную систему. За предыдущие визиты Lemmon потеряла часть массы, но все еще сохраняет достаточно активный хвост, чтобы устроить эффектное световое шоу для землян.

Где и когда лучше наблюдать за кометой C/2025 A6

Лучшее время для наблюдений в Северном полушарии — с середины октября и примерно до 1 ноября . Именно в эти недели комета будет находиться близко к Земле, а на темном небе, вдали от городского света, ее можно будет заметить невооруженным глазом. Астрономы ожидают пик яркости в районе Хэллоуина — с 31 октября по 1 ноября.

21–27 октября. Ближе всего к Земле комета подберется 21 октября — примерно на 90 млн. км. Комета максимально приблизится к Земле в новолуние. Без лунного света наблюдать ее будет особенно удобно. Она окажется в созвездии Волопаса и будет видна в вечерние часы примерно с 19:00 по местному времени. Элонгация — около 37°.

И еще один приятный сюрприз: в ту же ночь на максимум выходит метеорный поток Ориониды. Так что можно устроить себе ночное свидание с небом — комета и «падающие звезды» в одном кадре.

28 октября — 3 ноября. К концу октября комета перейдет в созвездие Змееносца и выйдет на пик яркости — с 31 октября по 1 ноября . Она будет видна низко над западным горизонтом, недалеко от яркой звезды Унук-Эльхайя. Элонгация составит около 33°. Именно в эти дни Lemmon станет звездой вечернего неба не только в северных, но и в южных широтах.

close Комета C/2025 A6 (Lemmon), 18 октября 2025 года в Литцен, Германия Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

4–17 ноября. После пика яркости комета начнет постепенно угасать. В первой декаде ноября она еще будет видна в созвездии Змееносца. 5 ноября Луна выйдет в полнолуние, но на противоположной стороне неба — так что наблюдениям она не помешает. Однако после 9 ноября C/2025 A6 начнет стремительно терять блеск. Во второй половине месяца она опустится ниже к юго-западному горизонту и вскоре окончательно растворится в вечерних сумерках.

Насколько яркой будет комета C/2025 A6 в 2025 году

По прогнозам, пик яркости C/2025 A6 придется на конец октября. Это означает, что при достаточно темном небе, вдали от городского света, комету можно будет увидеть невооруженным глазом. А с помощью бинокля — еще лучше: появится возможность рассмотреть ее светящееся облако (кому) и хвост.

Вероятно, ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Сейчас — в середине октября — яркость кометы уже достигла пятой звездной величины (+4,8m). Она стала самой яркой кометой осени. Это позволяет наблюдать объект в бинокль, любительский телескоп, а при ясных погодных условиях — невооруженным глазом. Людмила Кошман руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном

Стоит понимать: «великой» кометой, вроде C/2020 F3 (NEOWISE) или C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), Lemmon не станет. Но и списывать ее со счетов не стоит — она ярче примерно 90% комет, которые заглядывают в Солнечную систему.

close Комета C/2025 A6 (Lemmon) Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Как наблюдать за кометой C/2025 A6

Увидеть C/2025 A6 (Lemmon) сможет каждый. Главное условие — темное, ясное небо вдали от городских огней. Лучшее время для наблюдений — вторая половина октября: комета будет видна низко над северо-западным и западным горизонтом.

Для удобства поиска подойдет любое астрономическое приложение — например, Star Walk 2 или Sky Tonight. Достаточно ввести название кометы и на экране появится стрелка, указывающая, где именно искать ее в небе.

Обязательно выбирайте ясную погоду — без облаков и яркой луны. При блеске около 5 звездной величины комета будет заметна невооруженным глазом, а бинокль или телескоп помогут рассмотреть хвост.

И еще один важный момент: кометы — объекты с характером. Они непредсказуемы и могут как вспыхнуть ярче прогнозов, так и потускнеть быстрее ожидаемого. Поэтому лучше не откладывать наблюдения «на потом» и следить за обновлениями, особенно в конце октября.