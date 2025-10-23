Названа категория людей, склонная к подчинению в сексе

DB: склонность к подчинению в сексе связана с положением человека в обществе

Исследователи из Чехии обнаружили, люди, склонные к подчинению в повседневной жизни, играют ту же роль и в отношениях с партнером. Работа опубликована в журнале Deviant Behavior (DB).

Ученые изучали связь между сексуальным возбуждением от властных ролей и поведением человека в обществе. Ранее было известно, что доминантные или покорные черты личности часто совпадают с сексуальными предпочтениями, однако оставалось неясно, переносится ли эта иерархия за пределы спальни.

В исследовании приняли участие 421 мужчина и женщина из числа практикующих БДСМ. Участники отвечали на вопросы об уровне образования, доходах, возрасте и ощущении иерархии во время секса и в обычных отношениях. Также использовалась шкала Life Scale, оценивающая склонность человека к подчинению в общении с другими.

Результаты показали, что около половины респондентов сохраняют те же социальные роли и вне сексуальных практик. Среди тех, кого возбуждает доминирование, 55% ощущали превосходство над партнером и в обычной жизни. А среди предпочитающих подчинение 46% также чувствовали себя зависимыми в отношениях.

Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей с низким социально-экономическим статусом и образованием. Чем ниже положение в обществе, тем выше уровень покорности в общении и отношениях. Гендерных различий в этом не выявлено — и мужчины, и женщины демонстрировали схожие закономерности.

По словам авторов, полученные данные подтверждают гипотезу «социального ранга»: поведенческие модели доминирования и подчинения часто остаются стабильными во всех сферах жизни. Это означает, что сексуальные роли не служат компенсацией для социального положения, а, напротив, отражают его.

